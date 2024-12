Martine Clarys bundelt haar levensgedichten

Ze schrijft al gedichten van toen ze vijftien was, maar pas nu waagt Martine Clarys zich aan een eerste publicatie. 34 levensgedichten heeft ze gebundeld onder de titel ‘Op ‘t Ritme van ‘t Herte’.

“Elke dag gebeurt er wel iets in het leven”, schrijft Martine Clarys (61) op de achterflap van haar kersverse dichtbundel. “Dat is bij iedereen zo en de meeste mensen ondergaan het gewoon. Mij bekruipt meestal het gevoel om daar iets over te schrijven.”

“Ik doe dat al van toen ik vijftien was. Toen waren het typische pubergedichten, waarbij ik me afzette tegen mijn ouders of de wereld rondom mij. Sindsdien zijn mijn schrijfsels wel geëvolueerd, maar nog altijd zijn ze vaak rauw en hard want ik heb dan ook een en ander meegemaakt. Op jonge leeftijd bleef ik achter met twee kleine kinderen toen mijn echtgenoot verongelukte met zijn motor. Dan volgde nog een pijnlijke scheiding, maar uiteindelijk kreeg ik mijn leven weer op de juiste rails. Wat me overkomen is van me afschrijven, heeft daarbij veel geholpen.”

Verhalen op rijm

“Al enkele jaren staan mijn gedichten in ‘Piccolo’, het tijdschriftje van wzc Sint-Henricus, waar ik werk. Het waren mijn collega’s die me gestimuleerd hebben om ze eens te bundelen in een boekje. Ook mijn partner ligt mee aan de basis van deze uitgave die nu te koop is in de boekhandels. Hij leest mijn werkjes na, corrigeert ze en plaatst ze in een mooie lay-out. Mijn plusdochter Fien Delarue zorgt voor de illustratie op de cover.”

“Vaak vraagt men mij in welke stijl ik schrijf. Je kan het geen pure gedichten noemen. Ik omschrijf ze als verhalen op rijm, soms een pagina lang maar even vaak slechts enkele lijntjes. Soms schrijf ik een maand lang niets en op andere momenten vloeien er meteen drie gedichten uit mijn pen. Het eerste woord, de eerste zin is het moeilijkst. Eens dat op papier staat, komt de rest vanzelf. “Ik besef dat ik met deze publicatie mezelf wel wat bloot geef, maar daar lig ik niet van wakker. Ik ben altijd voor mijn omgeving een open boek geweest, heb altijd over mijn tegenslagen en verdriet gepraat. Ik ben er ook van overtuigd dat de lezer zich in veel van mijn teksten zal herkennen”, besluit Martine. (Bart Crabbe)

‘Op ‘t Ritme van ‘t Herte’ van Martine Clarys is uitgegeven bij Het Punt, kost 17 euro en is te verkrijgen online bij de gekende boekenhandels, maar ook bij de Roeselaarse Standaard Boekhandels.