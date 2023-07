Marlon Janssens (16) brengt boek uit met 365 filosofische citaten

Marlon Janssens (16) heeft een buitengewone interesse voor filosofie. In die mate dat hij er zelfs een citatenboek over samengesteld heeft. “Met 365 citaten wil ik mensen elke dag kunnen inspireren.”

Het was het citaat Al dat ik weet, is dat ik niets weet van de Griekse filosoof Socrates dat Marlon Janssens inspireerde om zich te verdiepen in de filosofie. Het is dan ook het eerste citaat in een rij van 365 stuks waarmee zijn boek 365 filosofische citaten start. “Ik zag het citaat enkele jaren geleden passeren op YouTube en het prikkelde mij zo erg dat mijn interesse voor filosofie was gewekt. In die mate zelfs dat ik na mijn middelbare studies de opleiding wijsbegeerte wil gaan volgen aan de universiteit”, begint Marlon. De 16-jarige Assebroekenaar maakte net zijn vierde middelbaar af in de richting biotechnologische wetenschappen aan het LTI en start in september met humane wetenschappen op de Garenmarkt. In zijn vrije tijd is Marlon bijna altijd te vinden in hoofdbibliotheek Biekorf in Brugge. “Ik lees enorm graag. Niet alleen filosofie, maar ook andere onderwerpen zoals astronomie, geschiedenis en theologie interesseren me. De bibliotheek is een plek waar je rustig kunt lezen én studeren.”

Eentje voor elke dag

Het was een bewuste keuze van Marlon om precies 365 citaten uit te pikken voor zijn boek. “Eentje voor elke dag. Zo kan de lezer rustig het citaat bij zich laten binnenkomen en blijft het wellicht ook langer hangen. Het boek telt niet alleen citaten van al dan niet bekende filosofen, maar ook van mezelf. Ik geef geen uitleg bij de citaten, het is echt de bedoeling dat de lezer ermee aan de slag gaat en er zelf over nadenkt. Ik ben zeer zorgvuldig te werk gegaan om de selectie van 365 citaten te maken. Ik ben ongeveer acht maanden bezig geweest aan dit boek. Ik hoop dan ook dat het mensen mag inspireren.” Nu hij zijn debuut op de markt bracht, heeft Marlon de smaak te pakken gekregen. “Ik heb nog veel ideeën. Ik moet ze alleen nog uitwerken. Maar wellicht wordt mijn volgende boek er eentje met Oosterse wijsheden en citaten”, besluit de jonge filosoof uit Assebroek.

Het boek ‘365 filosofische citaten’ is te verkrijgen bij Standaard Boekhandel Brugge-centrum en Sint-Kruis en in boekhandel De Reyghere. Het is ook online verkrijgbaar en kost 22,99 euro.