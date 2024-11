Luc (78) brengt boek ‘Madame Zohra’ uit: “Herinnering aan zaken waarmee ik te maken kreeg in de jaren 80”

Luc Declerck (78) bracht onlangs het boek Madame Zohra uit. Hij baseerde vijf kortverhalen op een reeks persoonlijke herinneringen en gebeurtenissen uit de jaren 80.

Ambassades

“Ik ben geboren in Waregem in 1946 en woonde in Beveren-Leie en later in Waregem tot mijn 26 jaar”, vertelt Luc Declerck, nu woonachtig in Namen. “Daarna vertrok ik naar het buitenland als ambtenaar van Buitenlandse Zaken. Ik werkte bij Belgische ambassades en consulaten tot mijn pensioen. Onlangs heb ik enkele persoonlijke herinneringen aan gebeurtenissen waarmee ik te maken kreeg in de vroege jaren 1980 neergepend en vermengd met wat fictie om er een goed verhaal van te maken. Het zijn vijf kortverhalen geworden die verschenen zijn in boekvorm. Het eerste situeert zich in Boekarest, vier in Casablanca. Dit zal misschien een relatief beperkt publiek aanspreken. Belgischediplomatiekenners en geïnteresseerden zullen het 240 pagina’s dikke boek zeker kunnen smaken.”

“Ik heb altijd al graag gelezen. Het schrijven heeft zich ontwikkeld toen ik in pensioen was. De coronaperiode bracht alles in een stroomversnelling. Ik begon eigenlijk mijn eerste verhaal al 40 jaar geleden, maar dat raakte moeizaam opgeschreven. Eenmaal die drempel jaren later doorbroken werd, vloeiden de andere verhalen voort uit het eerste kortverhaal. Ik ben best tevreden met het resultaat, al kan ik daar moeilijk zelf over oordelen.”

Waar te verkrijgen?

De titel van het boek is Madame Zohra: vijf verhalen uit de oude diplomatieke doos. Het ISBN-nummer is 9789492887719. Madame Zohra kan besteld worden bij een Standaard Boekhandel-winkel, en op hun website, op de website van Bol.com en op de website van de uitgever (https://vertelpuntuitgevers.be). De paperbackversie kost bij de Standaard Boekhandel en bij de uitgever 19.95 euro, exclusief verzendingskosten. Bij Bol.com is de prijs 26.95 euro, inclusief verzendingskosten. Bij de uitgever kan ook een e-book besteld worden. Dit kost 10,95 euro.