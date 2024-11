Liefst 250 kinderen maken deel uit van Leesjury

In totaal drie scholen – de Centrumschool in Wingene en de basisscholen De Kiem in Ruiselede en De Linde in Doomkerke – beschikken sinds kort over een eigen Leesjury. Liefst 250 kinderen uit deze drie scholen hebben zich aangesloten bij een leesclub, om hun favoriete boeken te kunnen kiezen en te beoordelen. Het idee komt van de Centrumschool, maar de concrete uitrol gebeurt door de Wingense bib, die ook instaat voor de helft van de aangekochte boeken. Het initiatief moet het leesplezier bij jongeren bevorderen en de samenwerking met de bib hechter maken. De deelnemende leerlingen worden op het einde van het schooljaar uitgenodigd voor het regionale slotfeest van de Leesjury. (GGM/gf)