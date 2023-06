Lichterveldse bibliotheekraad opent minibib aan Site Vancoillie

Naar aanleiding van de dag van de minibib op zaterdag 10 juni werd een boekenruilhuis geplaatst aan Site Vancoillie. Een oude koelkast werd opgelapt en beschilderd door bewoners van Tordale.

“De minibib zal gevuld worden met boeken die geschonken werden aan de gemeentelijke bibliotheek en met afgevoerde boeken uit de bib die een tweede leven verdienen”, vertelt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. “Bedoeling is dat de mensen een boek meenemen en dat ze een ander in de plaats zetten. Het is dus een ruilbib. Er wordt gestart met een vijftigtal boeken.”

Hart voor boeken

“Als boekenliefhebber hebben we een hart voor boeken, voor de auteurs en voor boeken lezen. Boeken zijn geen wegwerpproducten”, zegt Ria Beeusaert-Pattyn. “Ze zijn niet geschreven om weg te gooien maar om te lezen en te herlezen. Met dit initiatief willen we niet alleen de wegwerpmaatschappij een halt toeroepen en de afvalberg verminderen, we maken ook een keuze voor duurzaamheid en bieden meteen een laagdrempelig antwoord op de toegankelijkheid van boeken voor iedereen.”

Een extra detail is het boekenschap dat werd gemaakt boven de brievenbussen van de bewoners.

Inclusieproject

“De gemeente hoopt alvast dat er met dit project een mooie samenwerking tussen de gemeente en Tordale kan ontstaan”, legt de burgemeester uit. “De mensen van Tordale zullen immers gevraagd worden om in te staan voor de dagelijkse werking van deze ruilbib door bijvoorbeeld de deuren van de frigo’s ’s ochtends te openen en ’s avonds dicht te doen. Zo wordt het ook een mooi inclusieproject.”

In Lichtervelde zijn er momenteel vijf minibibs: aan basisschool De Valke (Torhoutstraat), in de Bellestraat 13, de Molenlaan 11, Boek&Kast in de Margarethalaan 34, en de minibieb aan site Vancoillie.