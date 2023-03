‘Levende boeken’ brengen inspirerende verhalen in Brugse bib

Naar aanleiding van de ‘Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie’ kon men zaterdagnamiddag in Hoofdbibliotheek Biekorf kennismaken met ‘levende boeken’. Zeven mensen die tijdens hun leven al met diverse uitdagingen geconfronteerd werden wegens een fysieke beperking, seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit, migratieachtergrond of armoede kwamen in de bibliotheek vertellen over hun ervaringen, dromen en wensen.

“Ze brachten inspirerende verhalen waarin hun veerkracht centraal stond. De meeste luistersessies waren volzet en dit is dus zeker voor herhaling vatbaar”, zegt Babet Brilleman van de Brugse diversiteitsdienst, organisator van ‘De Levende Bib’, en dit in samenwerking met FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties), Avansa en Brugge Dialoogstad.

Platform voor gemarginaliseerde groepen

“Verhalen van anderen horen, stelt ons in staat om empathie en begrip te creëren voor de ervaringen van anderen en de impact van discriminatie op hun leven. Verhalen kunnen ons ook helpen om ons bewust te worden van onze eigen vooroordelen en stereotypen. Storytelling geeft ook een platform voor gemarginaliseerde groepen om hun eigen perspectieven en verhalen te delen”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock namens burgemeester Dirk De fauw, die wegens griep verstek moest geven.

Omstaanderstraining

Stad Brugge organiseert op donderdag 30 maart ook een omstaanderstraining om mensen te leren hoe ze gepast moeten reageren in situaties waarin ze geconfronteerd worden met racisme en discriminatie. Met 20 deelnemers is deze training ondertussen volzet, maar dit jaar volgen er nog enkele sessies waarvoor men zal kunnen inschrijven. (CGRA)