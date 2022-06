Kustgemeente eert jarige Kiekeboes met expo en wandelroute: “De Haan is met stip de mooiste badplaats”

Drie tips van Merho

“In Wenduine gaan we geregeld uit eten in de Fine Claire of de Yelo, of bij Rita in de Kerkstraat. Daar krijg je de perfecte steak op je bord. Als voorgerecht kan een garnaalkroketje mij altijd wel bekoren. Grijze garnalen – voor mij liefst met een Rodenbach – zijn typisch voor onze kust. Eens je in De Panne de grens oversteekt, vind je ze niet meer. Zouden die garnalen daar dan terugzwemmen? Garnaalkroketjes of een goeie tomate-crevettes, eender welke bereiding met grijze garnalen vind ik lekker. In het binnenland krijg je meestal van die grote roze garnalen die naar niks smaken.”

“Toen mijn kleinkinderen nog jonger waren, namen we ze wel eens mee naar De Sierk in Vosseslag. Verwacht hier geen duizelingwekkende attracties, wel een sympathiek familiepark op kindermaat, in het teken van het circus.” (Vosseslag 42)

“Nu de kleinkinderen al wat ouder zijn, staat een zeetocht naar het windmolenpark op de bucketlist. Vertrekkend vanuit de haven van Blankenberge duurt zo’n tocht ongeveer tweeëneenhalf uur. Je vaart op zee tussen die gigantische windturbines: fascinerend.” (www.water-taxi.be)