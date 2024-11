Knack Volley smukt 60-jarig jubileum op met uniek boek: “Verhalenbundel én tijdsdocument”

Knack Volley vierde vorig seizoen zijn 60-jarig bestaan, een jubileum dat niet alleen in het teken stond van 42 jaar op het hoogste niveau, maar ook werd bekroond met een vijftiende landstitel en een zestiende bekerwinst. Dit jaar krijgt het feest een extra dimensie met de lancering van het boek ‘60 jaar Knack Volley’. Dinsdag ging het eerste exemplaar plechtig naar Rik De Nolf, die tot 2015 aan het hoofd stond van mediabedrijf Roularta Media Group. “Het is vooral een bundel verhalen waarin de geschiedenis van de club wordt verteld, maar het is ook een tijdsdocument dat alle belangrijke momenten vastlegt”, vat Riet Deleye samen.

In het boek ‘60 jaar Knack Volley’ wordt de rijke geschiedenis van de club tot leven gebracht in zestig verhalen, elk een reflectie van de identiteit van Knack Volley. Ooit begonnen als The Jets Roeselare, heeft de club zich ontwikkeld tot een iconische naam in het Belgische volleybal. Het boek is het resultaat van maandenlange toewijding van Johan Eeckhout, oud-speler en persverantwoordelijke van Knack, en zijn partner Riet Deleye, een trouwe supporter en moeder én grootmoeder van Knack-jeugdspelers. “Het is vooral een bundel verhalen waarin de geschiedenis van de club wordt verteld, maar het is ook een tijdsdocument dat alle belangrijke momenten vastlegt”, vat Riet Deleye samen.

De inspiratie voor het boek kwam van directeur Dirk Specenier, vertelt Johan Eeckhout: “Dirk bracht het idee aan bij Eddy Brouckaert, oud-bestuurder en ex-directeur van De Krant van West-Vlaanderen, die al ervaring had met publicaties. We besloten de geschiedenis van Knack te vertellen via zestig verhalen. Die brengen het verleden van de club tot leven, van pionier Johny Deswarte tot de huidige rookie Basil Dermaux, die nu ook al zijn stempel drukt op Knack. Daarnaast bevat het boek een tijdlijn met alle belangrijke data en gebeurtenissen.”

Opmerkelijke verhalen

Het boek bevat tal van boeiende anekdotes, waarvan Johan Eeckhout en Riet Deleye enkele persoonlijke favorieten delen.

Voor Riet springt een verhaal van trainer Baeyens eruit, dat plaatsvond tijdens een wedstrijd in Menen. “Bij die gelegenheid waren de kandidates voor Miss West-Vlaanderen uitgenodigd als eregasten. Tijdens een time-out kwam de Venezolaanse spektakelspeler ‘Boemba’ Marquez naar Baeyens en zei: Coach, ik kan niet meer spelen. Daar zit zo’n mooi meisje tussen de missen, ik kan mijn gedachten niet bij het volleybal houden. Hoe Baeyens omging met deze plotselinge verliefdheid van Marquez? Dat ontdek je in het boek!”

© VDB

Ook Johan heeft een favoriet: een anekdote over Yurek Strumilo, tijdens zijn tweede periode als trainer. “In die tijd begonnen supportersclubs met muzikale orkestjes te werken, iets wat in Torhout al populair was. Om zijn spelers voor te bereiden op die drukte, liet Strumilo tijdens een training oorverdovende fanfare- en hoempapamuziek door de sporthal knallen. Strumilo stond bekend om zijn onverwachte aanpak, en dit was daar een perfect voorbeeld van.”

Een ander bijzonder verhaal is de reis naar Japan in december 1989, aangehaald door Danny Sannen. “De Belgische nationale ploeg werd uitgenodigd voor een prestigieus toernooi in Japan, maar zegde af. William Ingels slaagde erin om Knack die kans te geven. Het werd een onvergetelijke ervaring, zeker omdat de terugreis een dag werd uitgesteld, waardoor het team mocht verblijven in een vijfsterrenhotel.”

‘60 jaar Knack Volley’ is uitgegeven door Bibliodroom. Eddy Brouckaert, Guido Declercq, Paul D’Haene, Johan Eeckhout, Wouter Vander Stricht, Ivan D’Hoop en Rik Bekaert werkten de verhalen uit. Het boek kost 40 euro en is te bestellen via de website. De opbrengst gaat volledig naar de jeugdwerking van Knack Roeselare.