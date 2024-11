Kleuters ontdekken liefde voor lezen in boekenkasteel

De kleuters van de vrije basisschool De Fontein ontdekken de liefde voor het boek in een heus boekenkasteel. “Kinderen motiveren om te lezen, start al in de kleuterklassen”, stelt directeur Karel Sercu.

“In onze school willen we het lezen stimuleren door de leerlingen te motiveren en het leesniveau op te trekken”, stelt directeur Karel Sercu. “Lezen is immers de basis van alles. De leerlingen motiveren voor lezen en de liefde voor boeken aanbrengen, start al bij onze allerjongsten in de kleuterklassen. We investeren al jaren in aangepaste en aantrekkelijke boeken. De kleuterjuffen hadden het idee om al die boeken te groeperen en te zorgen voor een aangename ruimte om met die boeken te werken. Zo kwamen we tot ons boekenkasteel. Plannen werden op papier gezet en schetsen gemaakt. Dit alles werd door onze klusjesman Stijn Selschotte technisch verwerkt en hij timmerde ons indrukkenwekkend kasteel in elkaar. We zijn ontzettend trots op het resultaat. Het is een multifunctionele plaats geworden die ook als plaats dient voor anderstalige kleuters.”

Geen eigen bibliotheek

“Passendale heeft geen bib meer”, vervolgt de directeur. “De gemeentelijke bib De Letterschuur bevindt zich in Zonnebeke, maar door de afstand maken onze ouders en dus ook onze leerlingen daar minder gebruik van. We gaan er wel met de school naartoe. In De Fontein beschikken we over de boeken van de vroegere Passendaalse bib, maar die raken verouderd. Regelmatig vullen we dat aan met actuele en kindvriendelijke boeken. Elke lagere klas beschikt over een eigen klasbibliotheek die op regelmatige tijdstippen wordt aangevuld. De boeken variëren van thema en sluiten aan bij de taalmethode. Gelukkig beschikken we over een goedwerkende ouderraad die ons daarin steunt.”

“Tijdens de voorleesweek lag er in iedere klas een boek en was er een moment om voor te lezen. Er werd gewerkt met een doorschuifsysteem van leerkrachten die zo in elke klas kwamen. Dit moet hen motiveren om zelf naar het boek te grijpen en te lezen”, besluit directeur Karel. (NVZ)