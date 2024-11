Johan Op de Beeck komt spreken over Leopold II voor het Kinderkankerfonds en Koester

Na vorige succesvolle lezingen door wijlen Dixie Dansercoer, Rudi Vranckx, Michiel Vos en Lia van Bekhoven organiseert Kiwanis Oostende Noordzee opnieuw een heel boeiende avond ten voordele van het Kinderkankerfonds en Koester. Spreker is dit keer de bekende auteur Johan Op de Beeck, die het zal hebben over een van de belangrijkste figuren in de Belgische en ook de Oostendse geschiedenis: koning Leopold II. De avond vindt plaats op vrijdag 13 december om 20 uur in Kinepolis. Kiwanis Oostende Noordzee vzw organiseert opnieuw een héél boeiende avond ten voordele van vzw Kinderkankerfonds en Koester.

Omstreden koning

Johan Op de Beeck is een gerenommeerde communicatiespecialist, voormalig VRT-journalist en auteur van diverse geschiedkundige bestsellers waaronder De Zonnekoning, De Franse Revolutie, Napoleon, Versailles, Leopold II en meer. Hij is vooral ook een meesterlijk en gepassioneerd verteller van het fascinerende levensverhaal van belangrijke figuren, waaronder dus ook Leopold II, omstreden voor zijn koloniale bestuur in Congo, maar ook de grote bouwheer van het Oostende van eind 19de/begin 20ste eeuw.

Voor goede doel

Na de lezing wordt een exclusieve receptie aangeboden die in de toegangsprijs is inbegrepen. De volledige opbrengst van de lezing gaat naar het Kinderkankerfonds en Koester. (red.)

Tickets all-in kosten 40 euro per persoon en kan je uitsluitend online verkrijgen via www.kiwanis-tickets.be.