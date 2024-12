Jennifer Jay (31) brengt nieuwste boek uit onder eigen naam: “Selfpub-auteur zijn is hard werken, maar ik geloof in mezelf”

De tijden dat je als auteur een traditionele uitgever nodig had om een boek op de markt te brengen, zijn al enkele jaren voorbij. De Oostendse auteur Jennifer Jay (31) is een zogenaamde zelfpub-auteur en brengt nu haar nieuwe boek Strijdlust uit onder eigen naam. “Mensen onderschatten het zelf uitgeven en durven daardoor vaak de stap niet zetten”, zegt de Oostendse auteur.

“Wil je zelf een boek schrijven? Schrijf het, durf de stap te zetten en blijf in jezelf geloven, want dat is er heel veel mogelijk.” Het zijn de woorden van de Jennifer Jay, geboren in Brugge, maar nu wonende in Oostende. Steeds meer auteurs maken de keuze om boeken uit te brengen zonder uitgever, onder eigen naam. Dat doet ook Jennifer, al is het volgens haar veel harder werken. “Als jong meisje was het al mijn droom om auteur te worden”, vertelt ze. “In 2021 ging die droom in vervulling. Via een schrijversgroep op Facebook kwam ik in contact met een uitgeverij die intersse had in mijn boek: een steamy romance met BDSM als rode draad doorheen het verhaal.”

Jennifer stuurde een manuscript en kreeg een auteurscontract. Er volgden in 2021 en 2022 twee boeken. Drie andere boeken verschenen in E-vorm, digitaal dus. Op vandaag is de Jennifer echter niet meer gebonden aan een uitgeverij. “Ik vond het idee om zelf alles in handen te hebben fijn”, gaat het verder. “Ik had geen klachten over mijn uitgever, maar ik wou meer vrijheid.”

Investeren

Een boek zelf uitgeven heeft volgens Jennifer voor- en nadelen. “Meer investeringen en er zijn veel vooroordelen dat zelf uitgegeven boeken niet goed zouden zijn. Wie het goed wil doen moet echter investeren in redactie, tekstopmaak, een goede cover, drukkosten en marketing. Je hebt ook een eigen ISBN-nummer nodig en dus lopen de kosten al snel hoog op. Toch merk ik nu ook de voordelen. Je beslist alles zelf, hebt vrijheid over wanneer je publiceert en in welke uitgave het beschikbaar is. Er zijn bovendien heel wat platformen waar je gemakkelijk een e-book kan uitgeven, zoals Kobo Writing Life. Mensen onderschatten het zelf uitgeven en durven daardoor vaak de stap niet zetten”, aldus de Oostendse.

Haar eerste vijf boeken zijn BDSM-verhalen met een hoge dosis erotiek. Haar recentste verhaal speelt zich af in Brugge en is een dark romance verhaal. “Alle emoties komen aan bod: prille jeugdliefde, liefdesverdriet, afscheid nemen van een dierbare, woede, onmacht, eenzaamheid, jaloezie, wraak, hoop, vastberadenheid en intense liefde”, duidt Jennifer. “Die steamy romance verhalen zijn romans waar expliciete 18-plus scenes in voorkomen. Je vindt er zwaardere thema’s zoals mishandeling, misbruik, ontvoering, personages met een trauma, enzovoort. Toch staat de liefde altijd centraal. Lezers complimenteren me omdat ik die levensstijl van BDSM op een mooie, respectvolle manier neerzet. Daarmee bewijs ik dat het mogelijk is om de vele vooroordelen over een onderwerp op een positieve manier te benaderen.”

Heel veel schrijvers voelen eenzaamheid, maar van eenzaamheid is er bij Jennifer geen sprake. “Je schrijft alleen, dat is waar. Maar via sociale media is er een hele warme boek-community waar auteurs en lezers zich met elkaar verbinden. Ik heb met enkele collega-auteurs mooie vriendschappen opgebouwd. Op die manier voelt het schrijven niet eenzaam”, besluit de jonge vrouw.