Jean-Marie Dedecker stelt nieuw boek voor: ‘Ik krijg altijd gelijk **te laat’

Er kwam vrijdagavond heel wat volk opdagen om de voorstelling van het nieuwe boek van Jean-Marie Dedecker bij te wonen. Zo’n 200 mensen, waaronder heel wat Middelkerkenaars en fans van de politicus vergenoegden zich bijna 2 uur lang aan de gedurfde uitspraken van Jean-Marie.

Hoogleraar en voormalig christendemocratisch politicus Rik Torfs leidde de avond in op een zeg maar vrij humoristische (jawel) manier, waarmee hij menig maal de zaal op zijn hand kreeg na ook al gedurfde uitspraken over Dedecker. En toen kwam de auteur zelf aan het woord. Dedecker kwam het podium op met mondmasker, deed het op het podium af voor het gesprek met de journalist en kreeg ook meteen de zaal mee toen hij zich de vraag stelde of er geen ‘groene’ in de zaal zat, verwijzend naar het voorval tijdens de jongste gemeenteraad.

En daarna had hij het over heel wat heikele onderwerpen, waaronder het klimaat, corona en uiteraard de politiek op zich. Hij spaarde zijn kritiek op het beleid niet en liet geen kans voorbijgaan om zijn gemeente in een goed daglicht te stellen toen hij het had over onder meer de nieuwe zeedijk van Westende en de terrassen die hij plaatste op de zeedijk in volle coronaperiode. Op de vraag hoe lang hij nog in Brussel actief zal blijven, antwoordde hij dat hij voorlopig nog blijft zitten.

“Ik word volgend jaar 70, maar ik ben naar de dokter geweest vorige week en hij verzekerde mij dat de ‘chargebuze’ nog voor 5 jaar in orde is”, merkte hij op. Het boek ‘Ik krijg altijd gelijk**te laat’ telt 320 pagina’s en is uitgegeven bij Ertsberg. Opmerkelijk is dat op de kaft van het boek een kort tekstje staat van N-VA-politicus en zoals geweten vriend van Jean-Marie Dedecker, Theo Francken. Een opvallende aanwezige in de zaal was Mia Doornaert, net als Dedecker ook columniste.

Het boek kan worden besteld via onder meer uitgeverij Ertsberg ISBN: 978 94 64369 16 8 en is ook verkrijgbaar als e-boek.