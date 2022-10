Izegemse bibliotheek start met lerarenabonnement

De Izegemse bibliotheek start met een kaart die exclusief gericht is op de leraars in het basisonderwijs. “Met het nieuwe type abonnement gaan we in op de specifieke vraag van de leraars en geven we scholen de kans om meer gebruik te maken van de bibliotheek”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“De leraars kunnen met het nieuwe systeem uit verschillende categorieën van het bibliotheekaanbod tot 50 items ontlenen. Daardoor kunnen ze in de klaspraktijk meer gebruik maken van de boeken, stripverhalen, dvd’s en de spelotheek die in de bibliotheek aanwezig zijn”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Voor persoonlijke ontleningen zoals volwassenen fictie, reisgidsen en speelfilms voor volwassenen moeten ze een eigen bibkaart hebben.”

Ook voor studenten

“Om een lerarenabonnement te krijgen, moeten de geïnteresseerde leraars uit het basisonderwijs hun lerarenkaart voorleggen. Maar we vergeten zeker de studenten uit de lerarenopleiding niet. Aan de hand van de studentenkaart kunnen de stagiairs ook van het specifieke abonnement gebruik maken”, aldus schepen Kurt Himpe.

“Het lerarenabonnement kan enkel gebruikt worden tijdens het schooljaar en niet tijdens de zomervakantie. De kaart wordt in de bibliotheek bewaard”, besluit Nicolas Cappelle.