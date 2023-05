Izegemse bibliotheek investeert fors in jeugdwerking en lezen

De Izegemse bibliotheek investeert fors in de jeugdwerking en in het stimuleren van lezen. “Met de vaststelling uit een internationaal onderzoek dat het leesniveau van de kinderen opnieuw sterk achteruitgegaan is, willen we extra inzetten op leesvaardigheid en investeren we hiervoor ongeveer 35.000 euro”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“In de Izegemse bibliotheek nemen we in samenwerking met de scholen al tal van initiatieven”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Zo is er al tientallen jaren een Leesjury, worden er voorleessessies georganiseerd, leent de bibliotheek themaboekenpakketten en boekstartpakketten uit en zijn er logeerkoffers met boeken. De bibliotheek is de uitgelezen plaats om kinderen te stimuleren om te lezen en zo de leesvaardigheid in samenwerking met de ouders te versterken.”

Investering van 35.000 euro

“Met de opbrengst van de succesvolle cd-verkoop, ongeveer 35.000 euro, zal nu geïnvesteerd worden in de vernieuwing en uitbreiding van deze initiatieven”, aldus schepen Kurt Himpe. “Op de gelijkvloerse verdieping van de bibliotheek komt ook een vertelhoek, waardoor de klassen van het kleuter- en lager onderwijs optimaal kunnen ontvangen worden in de bibliotheek en op een aangename manier ondergedompeld kunnen worden in de wereld van het lezen.”