Izegemse bibliotheek dankt peters en meters van boekenruilkastjes met poëzie

Naar aanleiding van de ‘Dag van de Minibibliotheek’ dankte de Izegemse bibliotheek de peters en meters van de boekenruilkastjes met poëzie. “Het initiatief werd in Izegem gestart in 2015 en enkele jaren geleden uitgebreid en blijkt een groot succes”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“Een boekenruilkastje is een minibibliotheek die gratis toegankelijk is met een eenvoudig principe waarbij je een boek uit het kastje haalt en een eigen kwalitatief boek in de plaats zet. Een idee dat startte in de Verenigde Staten en ook bijzonder populair is in de buurlanden Frankrijk en Nederland”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “In Izegem zijn er momenteel negen boekenruilkastjes verspreid over de stad. Het initiatief is een groot succes en in de voorbije coronaperiode was het op een bepaald moment hét alternatief voor de bibliotheek die door de maatregelen een tijdje de deuren moest sluiten.”

Gedicht

“Vorig jaar zochten we peters en meters voor de boekenruilkastjes. Dat zijn buurtbewoners die een oogje in het zeil houden en de bibliotheek verwittigen als het kastje leeg is of wanneer er bepaalde problemen zijn. Ze helpen mee om vele boeken een tweede, derde of vierde leven te gunnen. Al snel hadden we voor elk boekenruilkastje een of meer geïnteresseerde peter of meter”, aldus schepen Kurt Himpe.

De peters en meters ontvingen een gelegenheidsgedicht van stadsdichter Vincent Vandommele tijdens een bedankingsdrink aan het boekenruilkastje op het Sint-Rafaëlpark.