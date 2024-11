Isabelle Vandemaele uit Oostende vertaalt ‘De Oestereetster’

Het succes van ‘De Oestereetster vertelt’ zorgt ervoor dat auteur Isabelle Vandemaele haar werk in het Frans vertaalde. “Ik zou het ook graag in het Frans spelen. En er zijn plannen voor een Engelse vertaling”, zegt de Oostendse auteur.

‘De Oestereetster vertelt’ belicht de vrouwen in het leven van James Ensor. “Ik heb er een paar jaar aan gewerkt en het verhaal werd een jaar geleden uitgegeven in boekvorm. Ik speelde inmiddels ook al een tiental keer de monoloog voor verenigingen en clubs in Oostende en de rest van Vlaanderen. Er zijn boekingen tot 2026. Het boekje is na 500 exemplaren al aan de tweede druk toe. Ik ben verbaasd over de belangstelling”, zegt woordkunstenares Isabelle Vandemaele.

Een subsidie voor haar werkje kreeg ze niet. In haar repertoire nemen vrouwen en muziek een belangrijke plaats in: de volkse monologen gaan over het leven van een vissersvrouw (met muziek van Elvis) of over coureurs en cafés (met Franse chansons). “In december speel ik ook de komische kerstvoorstelling Ave Maria”, zegt Isabelle.

Franse droom

“De vertaling ‘La mangeuse d’huîtres raconte’ kwam er omdat ik droom van een Franstalige voorstelling. Die zou op zijn plaats zijn, want Ensor spendeerde ook veel tijd in Brussel. Ik wil dus ook spelen in Wallonië en Frankrijk. Als ik energie en tijd vind om het van buiten te blokken, dan komt de voorstelling er mogelijks in 2026. Via de vertaalmachine Deepl zette ik de Nederlandstalige tekst om. Nadien volgden nog correcties van oud-leraar Luc Denorme en een vriend uit Bretagne. Want je kunt uitdrukking als ‘ik begrijp er de hond zijn botten van’ niet letterlijk vertalen. En ‘groen lachen’ wordt ‘rire jaune’. Het is belangrijk dat de Franse vertaling ook in Brussel te koop is, want Ensor studeerde er en zijn hartsvriendin Mariette Rousseau woonde er.”

“Er is ook vraag naar een Engelse versie, want Ensors vader was Brit en er zijn veel Engelsen die het Ensorhuis bezoeken”, besluit Isabelle. (EFO)