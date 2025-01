Inwoners Poperinge trokken vorig jaar meer naar de bib

“2024 was een druk en succesvol jaar voor de bibliotheek van Poperinge. Zowel in de hoofdbibliotheek als in de zeven dorpsbibliotheken in de deelgemeenten van Poperinge en Vleteren werden meer uitleningen en bezoekers geteld”, zegt Cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

Er was opnieuw een hechte samenwerking met de scholen en een gevarieerd activiteitenprogramma. Het jaar werd in december goed afgesloten met de vernieuwing van de leesplekken voor kranten en tijdschriften, een aanpassing die zeer goed wordt gesmaakt door de bezoekers.

Uitleningen en bezoekersaantallen

Het aantal uitleningen steeg dit jaar verder tot 130.144. Dat zijn er 4.200 meer dan het jaar ervoor. Niet enkel in de hoofdbibliotheek (+3%), maar zeker ook in de dorpsbibliotheken (+8%) nam het aantal uitleningen toe. In totaal maakten 4.530 leners in 2024 gebruik van de uitleenservice.

“Ook het aantal bezoekers nam met 9% toe. De dorpsbibliotheken ontvingen gezamenlijk meer dan 10.000 bezoekers. De hoofdbibliotheek registreerde met haar toegangspoortjes 63.475 bezoekers, een gemiddelde van 211 per openingsdag. Op recorddagen waren er zelfs ongeveer 430 bezoekers. Mensen komen niet alleen boeken lenen, maar ook om gebruik te maken van de computers, deel te nemen aan activiteiten, om bij te leren of om kranten en tijdschriften te lezen. Sinds december kan dat laatste in een opgefriste, lichte en gezellige leesplek op de eerste verdieping”, zegt de schepen nog.

Samenwerking met scholen

Scholen vonden in 2024 nog beter hun weg naar de bibliotheek. Zo kwamen 134 klassen regelmatig langs om boeken te lenen of om gebruik te maken van boekenpakketten. De bibliotheek stelde 121 boekenpakketten samen, gevuld met leesmateriaal voor in de klas.

Tijdens het schooljaar volgden 67 klassen een workshop en 13 klassen een auteurslezing. Daarnaast doen zeven scholen mee aan de Keileuke Boekenbende, een initiatief waarbij lagere schoolkinderen zes door de bibliotheek geselecteerde titels lezen.

Breder aanbod

Voor volwassenen organiseerde de bibliotheek samen met vele partners lezingen, exposities, een grote boekenverkoop, Weesgedichten, activiteiten zoals de Dwaallichtjestocht en Levende Bib, leesclubs, filmvertoningen en Café Artistiek (samen met de dienst Cultuur en de Kunstacademie).

Vrijwilligers van de bibliotheek lazen tijdens 15 voorleesmomenten voor aan de bewoners van de woonzorgcentra Huize Proventier en Emmaüs.

Bij de jongsten kwamen 125 peuters hun Boekstartpakketje ophalen. Voor kinderen werden 25 Maakbib-activiteiten georganiseerd waarbij ze nieuwe STEM-technieken en tools zoals de 3D-printer of de lasercutter ontdekten. Maar liefst 52 keer lazen vrijwilligers of medewerkers van de bibliotheek voor aan kinderen op verschillende locaties in de stad. Daarnaast nam de bibliotheek deel aan het Boekstart voor kleuters-project van Iedereen Leest, in samenwerking met Basisschool De Ster, VBS Sint-Benedictus en VBS De Akker. Alle peuters en eerste kleuters kregen een boekenpakket tijdens een speciaal uitdeelmoment. Achttien kinderen en tieners namen deel aan De Leesjury. Tijdens de zomer deden 124 kinderen mee aan Zomerlezen en voltooiden vijf leesuitdagingen.

Digitale dienstverlening

Het e-boekenplatform van de Vlaamse bibs wordt ook in Poperinge meer en meer gesmaakt. 327 lezers leenden samen 3.316 e-boeken in 2024. De bibliotheek van Poperinge speelt een actieve rol in Digibank regio Poperinge. Tijdens de 44 wekelijkse inloopmomenten op vrijdagvoormiddag kregen 245 mensen hulp bij digitale vragen. Gemiddeld kwamen 5,6 bezoekers per sessie langs. Bovendien volgden 341 mensen een digitale vorming in de bibliotheek.

De bibliotheek blikt dan ook tevreden terug.

“Het is duidelijk dat de bibliotheek veel meer is dan een huis vol boeken. Dit kunnen we enkel maar realiseren met een gedreven team en het beleid dat gelooft in het belang van onze bibliotheek.”, besluit schepen Loes Vandromme.

(AH)