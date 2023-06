Ines doorbreekt taboes rond mentale problemen in eigen boek

In haar boek Ongelukkig Gelukkig doorbreekt Ines Bonte de taboes rond ongelukkigheid en mentale problemen. “Ik neem de lezer mee op mijn pad langs psychiaters, therapeuten, lichaamswerk, coaches en de wonderlijke kracht van psychedelica.”

Ines Bonte (40) woont vandaag in Wetteren met haar partner en dochter, maar groeide op in Oostkamp. “Ik woonde er tot mijn 23ste, al zat ik al op internaat in Gent vanaf mijn twaalfde”, begint Ines. In 2019 begon ze een (dag)boek te schrijven. Al was dat toen op dat moment allerminst de bedoeling. “In oktober 2019 ging bij mij letterlijk het licht uit. Ik was op mijn werk en plots lag ik op bewusteloos op de grond. Mijn lichaam gaf het signaal dat het genoeg was. Ik trok naar de huisdokter waarop hij me zei dat ik wellicht met een burn-out kampte. Hij gaf me om te beginnen twee weken rust. Meteen gingen er alarmbellen af in mijn hoofd: ik, de people pleaser en perfectionist die altijd maar doorgaat, rust?! Neen, dat paste niet in mijn plan. Maar in die twee weken dat ik verplicht thuis was, ging het alleen maar verder bergaf met mij. Wat uiteindelijk leidde tot een vrijwillige opname in de psychiatrie. Tien weken heb ik er verschillende intensieve therapieën gevolgd tussen mensen van alle slag. De psychiatrie is nog steeds een taboe, maar ik heb er mensen gezien van elke rang en stand. Na die tien weken was mijn proces nog niet ten einde en vandaag is werken aan mezelf nog steeds mijn prioriteit. Al doe ik ook vrijwilligerswerk bij kinderen en jongeren en schrijf ik heel veel.”

Vreselijke dingen

Het was haar therapeut die Ines aanporde om haar verhaal op te schrijven. “Ik heb vreselijke dingen meegemaakt in mijn leven, maar ik heb daar nooit over verteld. Ik leefde volgens de typische West-Vlaamse mentaliteit ‘geweun deuredoen’, maar ik kón mijn verhaal ook niet vertellen. Ik kreeg het letterlijk niet over mijn lippen. Tot ik op een moment het advies van mijn therapeut ter harte kwam en beginnen schrijven ben. En ik ben niet meer gestopt.”

In haar boek Ongelukkig Gelukkig vertelt Ines over haar strijd tegen CPTSS, depressie, CVS en misbruik. Ze doorbreekt de taboes rond ongelukkigheid en mentale problemen en neemt de lezer mee op haar pad langs psychiaters, therapeuten, lichaamswerk en coaches. Ze schrijft over hoe ze haar innerlijke pijncirkel doorbrak. “Ik heb het over mijn tijd in de psychiatrie, over (on)geluk en magische psychedelica. Het boek is de soep van mijn leven als lichtgevende gids voor mensen die het kunnen gebruiken. Ik heb lang getwijfeld of ik wel met mijn verhaal naar buiten zou komen, want ik leg uiteindelijk heel mijn hart en ziel bloot. Het is mijn dagboek waarin ik drie jaar lang geschreven heb. Maar de motivatie dat ik al blij ben als ik er één iemand mee help, heeft mij over de streep getrokken. Ik heb alle boeken gelezen waarvan ik ook maar dacht dat ze me konden helpen, maar ze waren allemaal geschreven door professionals. Ik had gewoon een boek nodig geschreven door ‘een simpele ziel’ als mezelf. Iemand die me kon vertellen over dat moeilijke en soms eenzame proces. Iemand die begreep wat ik doormaakte. Ik hoop dat mijn boek een steun kan zijn voor mensen die zelf worstelen met verdriet, leed en pijn.” (BC)

Het boek van Ines kost 25 euro en is te verkrijgen in de boekhandel of via haar website. Meer info: www.inesbonte.be.