“Ik was misschien zelfs beter dan Courtois, maar zijn kopje was meer helder”: ex-doelman Glenn Verbauwhede lanceert biografie ‘Kamikaze’

‘Kamikaze’. Zo heet de biografie van Glenn Verbauwhede. De gewezen doelman van onder andere KV Kortrijk staat vooral bekend om zijn (vele) straffe stoten die hij tijdens zijn carrière uithaalde, maar onder die vrolijke schil schuilt een man die er op zijn 39ste al een zeer bewogen leven heeft opzitten. Eentje dat nu ook in boekvorm is gegoten. “Ik ga geen enkel taboe uit de weg”, zegt hij. “Ik wilde het pure verhaal brengen, met de ruwe kantjes. Zoals ik écht ben.”

96 wedstrijden in onze hoogste vaderlandse afdeling, een dol voetbalavontuur op Zuid-Afrikaanse bodem en een eeuwige ondeugende glimlach op zijn gelaat. Meer had Glenn Verbauwhede niet nodig om uit te groeien tot de El Sympatico van zijn generatie.

De Kortrijkzaan, die volgend jaar veertig kaarsjes mag uitblazen, was volgens zij die het kunnen weten uitzonderlijk getalenteerd, maar hoe hard hij er voor ging óp het veld, zo hevig was hij bijwijlen ook naast de grasmat. Work hard, play hard. Het zou zomaar de baseline van Verbauwhede kunnen zijn.

Het resultaat is een leven dat de meesten onder ons zelfs op hun tachtigste niet bij elkaar kunnen harken. “Ik denk dat ik nu al aan mijn derde leven bezig ben”, wrijft hij zichzelf in de intussen grijze haardos.

We ontmoeten Glenn op een grauwe donderdagavond in ‘t Wit Kasteel, de brasserie in zijn geliefde Kortrijk waar de goalie nog een tijd als ober aan de slag was. Schuift ook mee aan: auteur Thijs Delrue (45).

De naar Herentals uitgeweken Rekkemnaar – die nog de kleuren van White Star Lauwe verdedigd heeft – hield de pen van Kamikaze vast en voerde de voorbije maanden úrenlange diepe gesprekken met Verbauwhede.

“En dat was bij momenten erg intensief”, zegt hij. “Ik durf gerust stellen dat ik mijn sporen als auteur en biograaf al heb verdiend, maar dit was het meest uitdagende boek uit mijn carrière. Glenn is een fenomeen. Een uniek mens. Aan de ene kant zorgt hij voor een ongeziene dynamiek, maar hij zuigt ook energie. De kunst is om daarin het evenwicht te bewaren.”

Een biografie op je 39ste, Glenn. Dat kunnen er niet veel zeggen.

Glenn: “Zot, hé? Dat besef begint stilaan door te dringen, maar er is ook veel te vertellen. Al moet je je wel de vraag zeggen: heeft hij zaken gepresteerd of enkel uitgehaald? Ik hou het op een combinatie van beide. Iedereen kent me als de clown, de jolige kerel die altijd wel te vinden is voor een goeie grap of stunt. Maar ik heb ook een erg serieuze kant. Die wilde ik óók eens tonen. Net als het feit dat mijn leven een aaneenschakeling is van toevalligheden en kansen die op mijn pad zijn gekomen. Met voetbal als rode draad. Ik had bijvoorbeeld nooit durven denken dat ik ook in de goudmijnsector actief zou zijn. Maar toen ik in Zuid-Afrika woonde, zat ik plots op die stoel. In mijn boek leg ik dergelijke zaken grondig uit. Zodat de mensen me zouden begrijpen. Ik zit al bijna mijn hele leven op een rollercoaster.”

“Ik was tijdens mijn jeugdjaren misschien zelfs beter dan Thibaut Courtois, maar die had een iets meer helder kopke” – Glenn Verbauwhede

Wie kwam op het idee om dit boek te maken?

Glenn: “Evert Winkelmans en Sam Kerkhofs van de voetbalpodcast MidMid. Bij hen heb ik twee zeer gesmaakte passages gemaakt. In een van die afleveringen zei ik langs mijn neus weg dat mijn leven een boek zou verdienen. En dat zijn die kerels niet vergeten.” (glimlacht)

Thijs: “Zij hebben mij aan Glenn voorgesteld. Ik kende uiteraard zijn reputatie, maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. En hoe gek het ook mag klinken, na tien seconden hadden we al een klik. We matchen gewoon.”

Hoe zou je Glenn omschrijven?

Thijs: “In één woord: drive. Hij wil zich altijd en overal bewijzen. Het energieniveau dat Glenn heeft, heb ik nog nooit gezien. Hij is ook constant rusteloos, heb ik aan de lijve ondervonden. Hij heeft aandacht voor álle prikkels die op hem afgevuurd worden. Maar daar kan hij niets aan doen, het zit gewoon in zijn natuur. Net als het feit dat hij een bovenmaatse charme heeft. Als Glenn ergens binnenkomt, heeft iedereen hem gezien. Hij zuigt onbewust alle aandacht naar zich toe.”

Heb je meteen ingestemd om zijn verhaal op te tekenen?

Thijs: “Ik heb getwijfeld. Omdat ik niet wilde dat het gewoon een verzameling van De Dolle Fratsen van Glenn Verbauwhede zou worden. Ik wilde er de nodige sérieux aan toevoegen, de lezer een blik achter die bekende façade gunnen. Ons eerste gesprek vond plaats twee dagen nadat KV Kortrijk het behoud in 1A had afgedwongen. Hij was er toen als keepertrainer aan de slag en uiteraard euforisch. Maar bij ons tweede gesprek, hoop en al tien dagen later, had hij net zijn ontslag gekregen. Vreugde en verdriet lagen nog nooit zo dicht bij elkaar. Die emoties heb ik in het boek verweven.”

Ben je tevreden met het resultaat, Glenn?

Glenn: “En of. Thijs kent zijn stiel door en door. Ik heb het hem ongetwijfeld af en toe lastig gemaakt, maar hij mij ook wanneer hij probeerde de pieren uit de neus te peuteren. Ik ben verschrikkelijk content. Ik denk ook dat de voetbalwereld klaar is voor meer openheid, weg van dat oppervlakkige laagje. Ik leg mijn ziel bloot. Ik wilde het pure en volledige verhaal brengen, mét de ruwe kantjes. Zoals ik ook echt ben. Ik heb me nog nooit zo kwetsbaar opgesteld, zeker niet naar de buitenwereld toe. Ik heb de plannen voor dit boek ook vooraf grondig besproken met mijn echtgenote Sue-Kelly. We wonen met onze twee kinderen Luke (9) en Liam (11 maanden) in hartje Kortrijk. Mijn gezin is mijn rots, maar door nu naar buiten te treden, verlaat ik weer een stukje de anonimiteit. Dat heeft ook voor hen een impact.”

Thijs: “Ik heb me tijdens het hele proces altijd erg kritisch opgesteld. Zoals ik het om de achterflap schrijf: Glenn is tegelijk onweerstaanbaar en onuitstaanbaar. Hij wekt bij iedereen wel íets op. Maar ik heb bovenal een doodeerlijke en góeie mens leren kennen.”

“In ‘Kamikaze’ leg ik mijn ziel bloot. Ik wilde het pure en volledige verhaal brengen, mét de ruwe kantjes” – Glenn Verbauwhede

Zijn jullie vrienden geworden?

Glenn:(gespeeld verontwaardigd) “Peis je gie dat ik voor iedereen in mijn onderbroek sta te koken?”

© Christophe De Muynck

Excuseer?

Glenn: “Toen Thijs bij ons over de vloer kwam, heb ik pasta carbonara à la Glenn gemaakt. In mijn slip, ja. Want thuis voel ik me helemaal in mijn comfortzone.”

Thijs: “Het zicht was misschien atypisch, maar de pasta hemels lekker. Door het boek is er in sneltempo een speciale band gesmeed. Dus ja, we zullen elkaar wel blijven horen en zien – zeker als ik nog eens in de buurt ben. Ik heb het echt voor die gast, hier.”

Glenn: “Thijs is de persoon aan wie ik me het meest aan bloot heb gegeven. Tegenover mijn vrouw ben ik ook openhartig, maar soms wil ik haar beschermen en ben ik wat meer bedekt. Maar Thijs was mijn warm dekentje. Zonder hem zou Kamikaze hier niet op tafel liggen. Zet dat er maar in dikke letters in.”

Hoop je met je biografie je stempel van eeuwige speelvogel wat uit te wissen?

Glenn: (zucht) “Kijk, de perceptie van de mensen veranderen, is aartsmoeilijk. Maar ik hoop dat de lezer een iets ander beeld van me zal hebben. Thijs noemt Kamikaze een voetbalboek zoals er in België geen twee zijn. En dat klopt.”

Thijs: “Het gaat verder dan zijn carrière en zijn prestaties als keeper. Voor alle duidelijkheid: die zijn er óók. Ik ben een enorme voetbalfan en heb Glenn zien spelen. Hij was echt steengoed.”

“De ‘Veekaa’ is mijn grote liefde. De club van mijn hart. Ik heb 24/7 voor KVK geleefd en gewerkt. Dat plotse ontslag is serieus binnengekomen, dat lees je ook in het boek” – Glenn Verbauwhede

Heb je je nooit de vraag gesteld: ‘wat als ik er iets meer voor geleefd had’?

Glenn: “Dat zullen we nooit weten. Topsporters die er volledig voor leven, kruipen om 21.30 uur in bed. Ik stapte om 23 uur nog in mijn auto om nog een toerke te doen. Vrienden opzoeken, het nachtleven induiken… Ik durf gerust zeggen dat ik in mijn jeugdjaren intrinsiek bij de beste keepers van het land hoorde. Misschien zelfs beter dan Thibaut Courtois, maar die had een iets meer helder kopke. Al heb ik geen spijt van hoe het leven gelopen is.”

Thijs: “Als alle parameters goed hadden gezeten, kon Glenn uitgegroeid zijn tot een absolute topper. De juiste omgeving, een goeie entourage en dito begeleiding…”

Glenn: “Nu worden jonge talenten veel beter opgevolgd. Ik stam nog uit een andere periode.”

Een beeld uit vervlogen tijden, met voormalig Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut. “Sammy heeft mijn keepershandschoenenmerk al uitvoerig getest en zegt dat je er niet ‘gekl**t’ aan kan zijn”, glimlacht Glenn. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Je bent nu al een klein half jaar niet meer actief in de voetballerij. Is een terugkeer nog aan de orde?

Glenn: “Natuurlijk, maar ik ga er ook niet actief naar op zoek. Ik kreeg een interessant voorstel om in het buitenland keepertrainer te worden, maar mijn gezin komt nu op de eerste plaats. Ik zie wel wat er op dat vlak op me afkomt.”

Zie je jezelf nog bij KV Kortrijk werken?

Glenn: (denkt even na) “De Veekaa is mijn grote liefde. De club van mijn hart. Ik heb 24/7 voor KVK geleefd en gewerkt. Dat plotse ontslag is serieus binnengekomen, dat lees je ook in het boek. Ik wil gewoon mijn ervaring kunnen doorgeven. Jonge gasten op weg zetten: het zit in mijn dna. Hen helpen openbloeien en dan helemaal zien ontbolsteren, er zijn weinig dingen die een grotere schoonheid hebben.”

Thijs: “Glenn is voor die jonge voetballers ook een mooi voorbeeld hoe het niet moet. Hij kan waarschuwen voor de valkuilen van de voetbalwereld.”

Genn: “Voilà. Thijs heeft dat weer perfect verwoord, zie.” (lacht)

“Ik wens Glenn wat rust in zijn leven, een mooier cadeau kan je hem niet geven. En dat ons boek goed verkoopt, want zijn verhaal verdient het om gelezen te worden” – Thijs Delrue

Waar ben je nu mee bezig?

Glenn: “Met Legend, mijn eigen merk van keepershandschoenen. Betaalbaar en topkwaliteit, daar sta ik voor. Ze zijn nog maar enkele weken op de markt, maar het loopt echt goed. Ik trek zelf van club naar club om mijn marchandise aan te prijzen. Ik doe dat graag. Ik krijg ook goeie kritieken. Mijn goeie vriend Sammy Bossut heeft ze uitvoerig getest en heeft toen de gevleugelde woorden gezegd dat je aan Legend niet gekl**t kan zijn.”

Thijs: “Glenn weet waar hij mee bezig is. Ik zie Legend echt tot iets moois uitgroeien. Hoe hij er over spreekt en er aan werkt… Hij kent het wereldje ook. Als hij er zijn kop voor legt, zit hier een topverhaal in. En dat wens ik hem ook oprecht. Glenn heeft in zijn leven al genoeg shit meegemaakt. Laat de zon maar eens schijnen.”

© Christophe De Muynck

Het is nog vroeg, maar welke nieuwjaarswensen mogen we je straks overmaken, Glenn?

Glenn: “Simpel: een goeie gezondheid. Daar staat of valt alles mee. En kunnen genieten van de kleine dingen. Met mijn vrouw en kinderen op zondag een pannenkoek eten op de Grote Markt van Kortrijk, ik vind dat echt de max.”

Thijs: “Het doet me deugd dat te horen. Wat rust in zijn leven, een mooier cadeau kan je hem niet geven. En dat ons boek goed verkoopt, dat ook. Want zijn verhaal verdient het om gelezen te worden.”

‘Kamikaze’ is uitgegeven bij Midvoor, telt 261 pagina’s en kost 24,95 euro.