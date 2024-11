“Ik groeide op achter de brouwerij”: Noël Boussemaere brengt nieuwe boeken uit over Boezingse brouwgeschiedenis en Leroy Breweries

Noël Boussemaere (72) schreef de voorbije vier jaar aan zijn nieuwste boek over 450 jaar Leroy Breweries, de bekende brouwerij die zondag deelneemt aan de Warmste Brouwerijbezoeken. Noël ging nog verder en bracht meteen een tweede boek uit over de algemene Boezingse brouwgeschiedenis.

Noël Boussemaere (72) was vroeger leerkracht geschiedenis in het college van Poperinge. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken en schrijft hij voor artikels voor tijdschriften. Na vier jaar brengt hij nu een nieuw boek uit over 450 jaar Leroy Breweries. “Eerder deed ik al stamboomonderzoek voor de brouwerij. Dat werd later ook gepubliceerd in de Vlaamse Stam. Toen ik daarmee bezig was, kwam aan het licht dat er in 1572 voor het eerst gebrouwen werd”, vertelt Noël. “Dat heette toen nog Het Blaeuw Overdragh en daaruit is later Leroy Breweries gegroeid. Op vraag van de huidige generatie van de brouwerij ben ik verder beginnen graven. Ik ging onder meer naar Brugge, Brussel, Poperinge en Ieper en dook er in de archieven. Ik heb duizenden bladzijden gelezen en heb het oud schrift getranscribeerd naar de huidige taal.”

Vier jaar aan gewerkt

“Na vier jaar bracht ik met trots mijn nieuwste boek uit: ‘Van Het Blaeuw Overdragh tot Leroy Breweries’. Tijdens het vele opzoekingswerk verzamelde ik veel info over 19 andere brouwerijen en 122 cafés. Daarom besloot ik om nog een tweede boek uit te brengen. Enkele weken geleden werden de beide boeken uitgebracht. Cuvelier Graphics zorgde ervoor dat het visueel heel mooi oogt. Zo staat de teller op 25 boeken.”

De Boezingse biergeschiedenis ligt Noël na aan het hart. “Ik groeide op in de Dokter Dekemelelaan, aan de achterkant van de brouwerij. Onze buurman was actief als brouwer en als student deed ik er enkele jaren vakantiejob. De interesse is er dus al van kleinsaf en dit kon ik nu koppelen aan mijn grote passie voor geschiedenis. Of er nog een 26ste boek volgt? Op dit moment zijn er geen plannen, maar ik schrijf wel nog regelmatig artikels voor De Boezingenaar, Vlaamse Stam en Westhoek en Kring voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek.”

Nieuw bier

Ook bij Leroy Breweries reageren ze verheugd op het werk van Noël. “We zijn bijzonder tevreden”, reageert Bruno Leroy (30). Bruno is nu ongeveer vijf jaar actief en hij is verantwoordelijk voor de sales en marketing. Ook zijn broer Karel en vader Philip maken deel uit van Leroy Breweries. “Noël heeft hier zijn hart en ziel in gestoken. Tijdens het schrijfproces zaten Noël en ik verschillende keren samen. We hebben al onze medewerkers een boek geschonken en we ontvingen al veel leuke reacties. Andere geïnteresseerden konden het boek pre-orderen en dit zal volgende week opgestuurd worden. We merken dat het in de smaak valt.”

Ze blijven bij Leroy Breweries druk in de weer. Zo lanceerden ze onlangs hun nieuwste bier: Hommel alcoholvrij. “Dit werd gelanceerd op de Horecabeurs en het is ons eerste alcoholvrije bier. Tot drie jaar geleden waren we nog niet bezig met deze markt, maar het afgelopen jaar hebben we ons er wel op beginnen toeleggen. Die markt groeit en de vraag was er. We zijn trots op dit nieuwe bier, het 21ste in ons gamma.”

Unieke inkijk

Zondag zet Leroy Breweries de deuren open in de Diksmuidseweg 404, want ze nemen deel aan het Warmste Brouwerijbezoek. 29 Belgische brouwerijen vlammen dan mee tegen eenzaamheid voor De Warmste Week. “Voor 10 euro kan je terecht voor brouwerijbezoek, drie degustaties Hommel Dry Hopped, Kapittel Blond en Kapittel Winter en een geschenk. De volledige opbrengst gaat naar De Warmste Week. Normaal doen we geen brouwerijbezoeken, maar dit leek ons een unieke kans om dat wel te doen en de mensen een inkijk te geven in onze brouwerij. Het is een mooi initiatief en we dragen graag ons steentje bij aan het goede doel”, aldus Bruno.

Het boek over Leroy Breweries kost 40 euro en is verkrijgbaar bij de brouwerij. Het andere boek kost 25 euro en is bij Noël te verkrijgen. Inschrijven voor de Warmste Brouwerijbezoeken kan via: info@leroybreweries.be.