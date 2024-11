Hilde Delameillieure schrijft dichtbundel ten voordele van WZS Kantel

In de kerk Sint-Thomas van Kantelberg in Male werd de dichtbundel Hoopvolle Woorden van Hilde Delameillieure voorgesteld. “Het was voorlezer Edith Vantomme die in de Kantelkantine het idee lanceerde om de teksten die Hilde schreef voor de PowerPoint-projecties in de kerk, te bundelen. Ik heb dan aan haar gevraagd of ze dat wilde doen en ze reageerde meteen enthousiast. Zelf heb ik dan nog vier sponsors gezocht, waardoor de uitgave van het boek ons geen geld gekost heeft en de opbrengst integraal naar Welzijnsschakel Kantel kan gaan”, vertelt Wilfried Dermul, lid van de raad van bestuur van WZS Kantel vzw.

De 45 gedichten in de bundel zijn een selectie van de teksten die Hilde sinds 1999 scheef om de PowerPoint-projecties tijdens liturgische vieringen in de kerk te ondersteunen. “Alsmaar meer parochianen vroegen zich af wie die mooie inspirerende teksten schreef. De naam van Hilde vond zo de weg naar het scherm. Nu, zovele jaren later, komt van deze mooie teksten een selectie terecht in dit boekje”, aldus deken Filiep Callens.

Doordachte fotokeuze

“De selectie van de teksten is gebeurd op basis van de hoop die eruit spreekt. Mijn missie is het namelijk om mensen hoop te geven en te inspireren. De teksten zijn telkens vergezeld van een foto, de meeste genomen door mijn vriendin Greet Defruyt. De foto’s zijn zo gekozen dat ze de tekst verruimen en verdiepen”, aldus Hilde Delameillieure, die al 40 jaar meedraait in de parochiewerking, vroeger bij de catechese, en nu als lid van het team pastorale eenheid meewerkt in verschillende liturgische werkgroepen.

Bij de keuze van de foto’s zijn ze niet over één nacht ijs gegaan. “We zijn daar vanaf april dit jaar mee bezig geweest. We hebben die foto’s gekozen die de teksten nog versterken”, zegt Greet Defruyt. (CGRA)

‘Hoopvolle Woorden’ telt 96 blz. en kost 15 euro. Bestellen kan via hoopvollewoorden@gmail.com.