Herman Vandenbussche stelt zijn fotoboek ‘100 jaar Veurne Markt’ voor

Veurnaar Herman Vandenbussche stelde zijn boek ‘100 jaar Veurne Markt’ voor in het Spaans Paviljoen op de Grote Markt van Veurne. Het is een mooi fotoboek geworden vol verhalen en anekdotes die zich vanaf 1920 tot 2020 op de Grote Markt afspeelden.

Het boek bevat ook een opsomming van alle bewoners en horeca-uitbaters op de Markt. Ook een culinair luik over de streekspecialiteiten en de speciale bieren die op de markt hun oorsprong kenden of te koop werden aangeboden, zijn in het boek vermeld. Alle belangrijke festiviteiten die op de Markt plaatsgrepen, worden geïllustreerd met mooie foto’s. “Het rijke stadspatrimonium van de Markt met enkele archieffoto’s maken het boek tot een waardevol bezit voor de volgende generatie Veurnaars”, zei burgemeester Peter Roose tot slot.

Op de foto zien we enkele van de horeca-uitbaters van de Grote Markt en medewerkers aan het boek. Met de auteur Herman Vandenbussche en echtgenote konden zij, samen met burgemeester Peter Roose en schepenen Jonas Bel en Guido Hoste, voor het eerst het boek inkijken. (JTV/foto JTV)