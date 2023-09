“Heel fijn om onze passie voor lezen zo door te kunnen geven”

Aan de Hooiestraat 13 in Beernem staat sinds kort een ruilboekenkastje. Liesbeth Mortier (42) en dochter Laure Ingelbrecht (16) maakten er werk van een jarenlange droom: hun passie voor lezen delen met anderen.

Al van kleins af verdiepen zowel Liesbeth als Laure zich in boeken. Als fervente bezoekers van de bibliotheek kwamen ze vorige zomer te weten dat de bib peters en meters zocht voor ruilboekenkastjes. “Helaas waren we toen net te laat. Toch bleef het concept bij ons hangen. Toen zeiden ze bij de bibliotheek dat we er ook gewoon zelf eentje kunnen plaatsen.”

Genieten op bankje

Dat Mortier, van beroep psychologe, het project kan delen met haar dochter maakt het nog leuker. “We hebben het kastje gemaakt ter gelegenheid van Moederdag”, vervolgt Laure. “En ik was daar heel blij mee”, reageert Liesbeth lachend. De leerlinge Wetenschappen Wiskunde ontving samen met haar mama een startpakket met boeken van de gemeente. “Dat vulden we aan met onze eigen boeken. Een aantal exemplaren over psychologie, enkele kinderboeken en een boek waaruit mensen kunnen voorlezen aan kinderen”, aldus Laure.

Het duo merkte al snel heel wat beweging op in het kastje. “We zien dat er nieuwe boeken in worden gezet en dat mensen er meenemen om te lezen. We wonen hier rustig, waardoor veel wandelaars en fietsers stoppen om even in het kastje te snuisteren. Vandaar groeide het idee om er een bankje naast te plaatsen. Zo kunnen mensen even zitten en genieten van een goed boek.”

Internationaal

“Als je leest, gaat er een hele wereld voor je open. Bovendien leer je ook altijd iets bij”, vertelt Liesbeth. “We hebben niet dezelfde smaak, maar delen wel veel over de boeken die we lezen.” Het ruilboekenkastje van Liesbeth en haar dochter staat zowel nationaal als internationaal opgetekend. “We maken deel uit van Little Free Library, waardoor iedereen kan zien waar er kastjes staan. Twee kilometer verderop staat er ook al eentje.” (AVH)

Meer informatie kan je vinden via de Facebook- en Instagrampagina van ‘t Boekenhuisje.