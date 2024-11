Hans Vandekerckhove stelt nieuw boek ‘Silence is a Message’ voor: “Een fusie van eigen indrukken”

De gewezen dorpsgenoot Hans Vandekerckhove bracht het boek ‘Silence is a Message’ uit. Zijn nieuwe werk is een harmonieuze fusie van persoonlijke indrukken, kunsthistorische verwijzingen en een diepgaande, intieme connectie met de natuur, architectuur en de mensen om hem heen.

Hans Vandekerckhove (67) groeide op met drie broers en één zus. Zijn vader was een echte doe-het-zelver. Hij bouwde begin de jaren vijftig zijn huis, een moderne woning die hij decoreerde met de kleuren van Piet Mondriaan, pionier van abstracte en non-figuratieve kunst. Een huis met grote ramen met uitzicht op de tuin, waarin hij koos voor zoveel mogelijk diverse planten en bomen. Ook zijn moeder, huisvrouw Martha Pottie, had veel oog voor detail en de schoonheid van kleine dingen, zoals bloeiende cactussen, kamerplanten of bloemenborders, waarmee ze makkelijk een tuinprijs kon winnen.

Kunst en literatuur waren evenzeer een constante in de Kortrijkstraat 100. “Toen ik op mijn 18 jaar naar Gent vertrok, had ik al een flinke lading cultuur in mijn rugzak. Met de steun van mijn vader had ik als kind het heldenverhaal van Homerus, de Ilias, geïllustreerd en ook de Leeuw van Vlaanderen. Die tekeningen heb ik nog.”

New York, Washington

In Gent begon voor Hans zijn tweede leven. “Ik volgde de universitaire studie Kunstgeschiedenis. In de avondschool leerde ik modeltekenen en ik begon meteen toen ik afstudeerde te schilderen. Toen ontmoette ik ook mijn vrouw Christine, met wie ik ging wonen in een oude textielfabriek aan de Leie in het centrum van Gent, en waar ik mijn schildersatelier kon inrichten. We kregen twee kinderen en intussen ook drie kleinkinderen. Toen was het een gunstige tijd voor kunstenaars, ik kon er voltijds van leven. Vanuit Duitsland was er een revival van het expressionisme, hoe groter hoe beter. We kregen al snel uitnodigingen voor tentoonstellingen in New York en Washington. Het was de yuppietijd en ik kon ongecontroleerd nieuwe kunst maken. Door de Nieuwe Wilden, een paar kunstprijzen en een tentoonstelling in het Museum van Hedendaagse kunst in Gent, kwam ik in contact met de inmiddels overleden Mark Deweer, die mij als galerist in het kunstcircuit introduceerde”, zegt Hans.

“Toen in 1997 mijn dooppeter stierf, keerde ik terug naar het figuratieve om vanuit mijn herinnering de eerste tuinen te schilderen. Motieven uit Ingelmunster zoals de serres in de Lampetten, de Hogen Doorn of de voederbakjes met vogels aan het raam van ons huis kwamen terug in mijn schilderijen, of de lege stoel van mijn moeder nadat ze stierf.”

Vierde monografie

“Als beeldend kunstenaar werk ik zeer gedisciplineerd. Ik werk van ‘s morgens vroeg tot ‘avonds laat aan vier, vijf schilderijen tegelijk. Soms, als er een belangrijk project op stapel staat, is het nodig om een tandje bij te steken. Het maken van een boek bijvoorbeeld, vergt heel wat focus. Ervaring helpt me daarbij. Het nieuwe boek Silence is a Message is mijn vierde monografie, deze keer uitgegeven bij uitgeverij Hannibal Books, die aan de top staat van de Europese kunstuitgevers. Ook een tentoonstelling kan best pittig zijn. Ik werkte tot nu toe met vooraanstaande Belgische galerijen samen en had onder andere solotentoonstellingen in Madrid, in het Mu. Zee in Oostende, maar ook in het Art4Museum in hartje Moskou. Meer dan 40 schilderijen vertrokken toen op reis.”

“Of ik nog naar Ingelmunster kom? Elk jaar op 1 november ben ik present. Dan bezoek ik de graven van mijn ouders, grootouders en familie. Samen met mijn drie broers en mijn zus wandelen we dan doorheen Ingelmunster. Mijn broer Koen (huisarts in Meulebeke), mijn broer Bald (gepensioneerd schooldirecteur), mijn broer Dieter (imker en muzikant, de enige die nog in Ingelmunster woont) en mijn zus halen telkens weer nieuwe jeugdherinneringen naar boven. Dat familiemoment wil ik niet missen. Het houdt de persoonlijke verhalen in stand en die zijn broodnodig om mijn herinneringen te kunnen koesteren.”

Het boek is te koop via de betere boekhandel en via www.hansvandekerckhove.be.