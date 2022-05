Gwendolyne uit Izegem brengt met ‘Scheetje Planeetje maakt alles groen’ eerste prentenboek uit

Gwendolyne Schmetz staat voor drukke en spannende tijden. De Izegemse lanceert op 20 mei haar eerste prentenboek ‘Scheetje Planeetje maakt alles groen’. Ze gaat haar boek op verschillende plaatsen voorstellen en droomt nu al stiekem van een vervolg.

Gwendolyne Schmetz is van vele markten thuis. De Izegemse werkt als copywriter, maar draagt ook duurzaamheid en een ecologische levensstijl hoog in het vaandel. Met Scheetje Planeetje maakt alles groen heeft ze nu haar allereerste prentenboek klaar. “Scheetje Planeetje is eigenlijk een figuurtje dat ik ontwikkelde toen ik hoofdanimator was op de speelpleinwerking in Izegem. Er liep toen een wedstrijd en daarvoor ontwikkelde ik een figuurtje dat de naam Scheetje Planeetje kreeg. We wonnen uiteindelijk die wedstrijd, wat natuurlijk een fijne opsteker was. Ik had echter nooit gedacht dat het figuurtje later een eigen leven zou gaan leiden.”

Educatief boek

Gwendolyne is heel erg begaan met onze planeet. “We hebben maar één aarde en daar moeten we goed zorg voor dragen. Ik vind het belangrijk dat kinderen al snel leren dat we zorgzaam met onze planeet moeten omgaan. Toen ik het idee kreeg om Scheetje Planeetje in een prentenboek te gieten, was het verhaal schrijven op zich niet zo moeilijk. Ik wilde het wel zo aantrekkelijk mogelijk maken voor kinderen en daarom is het vooral in rijmvorm geschreven. Het zal kinderen zeker aanspreken en het is bovendien een heel leuk voorleesverhaal”, vertelt Gwendolyne. “Het is ook best een educatief boekje geworden. Kinderen leren over de bijen en waarom die zo belangrijk zijn in onze natuur.” Het verhaal schrijven was een kolfje naar Gwendolynes hand, maar om het figuurtje een gezicht te geven nam ze een illustrator onder de arm. “Ik kwam in contact met illustrator en vormgever Ellen Clé en dat klikte meteen. Ellen slaagde erin om Scheetje helemaal te maken zoals ik ze in mijn gedachten had, het werd dus een heel leuke samenwerking.”

We hebben maar één aarde en daar moeten we goed zorg voor dragen

Het eerste boek van Gwendolyne komt uit op 20 mei, dat is toevallig ook Internationale Bijendag. “Eens het boek er is, vertrek ik ermee op avontuur. Ik ga het boek op verschillende plaatsen voorstellen. Zo ben ik te gast in alle IzyCoffee shops in Vlaanderen en presenteer ik mijn boek op 21 mei in de Izegemse bibliotheek, een thuismatch dus”, glundert Gwendolyne. “Op de Facebookpagina van Scheetje Planeetje Boekentoer kan je trouwens volgen waar ik de komende weken allemaal te gast ben. Ik lees telkens een stukje voor uit mijn boek, dat geschikt is voor kinderen van 4 tot ongeveer 8 jaar, en ik beantwoord vragen van de aanwezigen. Natuurlijk kun je het boek ook laten signeren op een voorstelling. Scheetje Planeetje haal je trouwens voor 23,95 euro in huis.”

Toekomst

Gwendolyne is heel blij dat ze het eerste exemplaar van haar boek in handen kan houden. “Ik voel mij best wel trots, het boek is heel mooi geworden en het is ook helemaal wat ik in gedachten had. De mensen die in voorverkoop een boek bestelden, krijgen dat zo snel mogelijk in de bus met een persoonlijke boodschap erbij”, vertelt Gwendolyne. “We zien wel waar het boek mij brengt. Als het kan en allemaal mee zit, dan sluit ik een tweede boek van Scheetje Planeetje zeker niet uit, maar ik wil niet op de feiten vooruitlopen, alles op zijn tijd!”