Groen wil vertelboom in Brugge: “Waar taal en kunst elkaar raken”

Brugs gemeenteraadslid en onderwijzeres Karin Robert (Groen) wil dat de Stad iets doet aan de achteruitgang van de talenkennis van jongeren: “Pak uit met een vertelboom, zoals in Antwerpen. Met verhalen en teksten van eigen dichters.”

De talenkennis van Vlaamse jongeren gaat erop achteruit. Universiteitsproffen trekken aan de alarmbel. “Het tij kan worden gekeerd, maar dat vergt heel wat maatregelen”, stelt gemeenteraadslid Karin Robert (Groen).

“Een mondige burger moet in de 21ste eeuw zich goed kunnen uitdrukken in minstens zijn of haar moedertaal en daarbij eventueel verschillende vreemde talen, maar dat lukt enkel met het stevige fundament van taalinzicht. Taal biedt daarnaast ook een economisch toegangsticket. In bijna elke functie kan wie voldoende taalvaardig is, een meerwaarde betekenen voor een organisatie.

Sensibilisering

“Leerkrachten verzetten al gigantisch veel werk. Maar er is meer nodig, ook buiten het onderwijs”, vindt Karin Robert, die zelf onderwijzeres is. “Maatschappelijke sensibilisering is minstens even belangrijk. En dat is een opdracht voor onze overheden, ook voor een lokaal bestuur”.

Karin Robert gelooft sterkt in cultuureducatie en kunst: “Combineren we taal, literatuur en kunst dan kunnen we nog meer mensen bereiken, triggeren en motiveren om taal te ontwikkelen. In Antwerpen zag ik in de nabijheid van de stadsschouwburg en het Rubenshuis, daar waar taal en kunst elkaar raken, een vertelboom op een witte muur. De takken, stam en wortels dragen zinnen uit verhalen en gedichten van eigen auteurs.”

“Straks is het de eerste keer ‘Vlaanderen leest Dag’ op zondag 23 april. Iedereen zal op deze dag opgeroepen worden door de Vlaamse regering om mee te vieren, te lezen én lezen zichtbaar te maken. Waarom zouden we ook niet in Brugge zo’n vertelboom realiseren?”

Te laat

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) vindt dit een lovenswaardig idee: “Maar het komt te laat voor uitvoering dit voorjaar. Een vertelboom ligt in het verlengde van de inspanningen die de Brugse stadsbibliotheek levert met onder meer ‘Brugge leest’. Binnenkort wordt er een leescoach aangesteld en er komt een initiatief rond stadsschrijversschap.”