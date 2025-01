Frank Debeuf (70) schreef zijn levensverhaal neer in 470 pagina’s: “Geen woord erin is gelogen”

Midden januari komt het eerste boek ‘Niet Voor Publicatie, een uit-de-hand-gelopen verhaal’ van Frank Debeuf uit. Het boek telt 470 pagina’s, zonder foto’s. Frank schreef er 105.800 woorden in neer. Dit boek is zijn levensverhaal. “Geen woord erin is gelogen. Alles wat erin staat, maakte ik dus mee”, bekent Frank.

Frank (70) is getrouwd met Myriam Staelens. Ze wonen in de Zwingelaarstraat op de Vlaswijk. Ze hebben één dochter en vier kleinkinderen. Frank werkte 40 jaar als zelfstandig schilder. Als gepensioneerde begon hij toevallig te schrijven.

“Twee jaar geleden vroeg Caitlyn – de ex-partner van mijn kleinzoon – of ik mijn medewerking wilde verlenen aan haar eindwerk. Ze moest een boek samenstellen van 80 pagina’s over iemand die minstens 65 jaar oud was. Een oude zak”, lacht Frank.

“Ik besloot daaraan mee te werken en schreef levensverhalen neer. Ik vond het plezant om herinneringen uit mijn verleden neer te pennen, zodat ik al vlug aan 80 pagina’s geraakte. Ik lag een tijdje stil, maar besloot dan toch verder te schrijven. Niet omdat mijn leven zo boeiend was, maar wel omdat er leuke anekdotes in voorkwamen die mij innerlijk deden glimlachen.”

Fictieve naam

Frank was zo’n twee jaar lang bezig met het schrijven van zijn levensverhaal. “In het begin staat er een inhoudstabel in, maar het boek leest vlotjes. Ik start natuurlijk met mijn geboorte, gevolgd door mijn kindertijd, jeugd, volwassen zijn, werk, enz. Ik vertel het op de manier dat het gebeurde, zonder iets te verbloemen of te overdrijven. Er komen dorpsgenoten en kameraden in voor. Van sommige schrijf ik hun naam niet neer, omdat ze zich zouden aangesproken voelen en dus kregen ze een fictieve naam.”

“Persoonlijk vind ik dat mijn levensverhaal een grappig boek is geworden door het vele West-Vlaamse dialect, maar in een behoorlijke leesbare spelling. Wie bepaalde woorden/zinnen niet begrijpt, kan direct eronder de vertaling lezen, zodat iedereen het begrijpt. Mijn verhalen heb ik op bepaalde momenten enkel wat kracht bijgezet door het gebruik van soms minder voor de hand liggende klemwoorden, die soms wat schunnig kunnen overkomen.”

“Er staan ook niet-alledaagse of niet-Nederlandse woorden in vermeld. Wat voor mij plezant of grappig blijkt te zijn, kan voor een ander choquerend overkomen. Het lag echter niet in mijn bedoeling om mensen te kwetsen om hun gebreken, fouten, principes of gedragingen.”

Géén naslagwerk

Frank weet nu al dat zijn eerste boek ook een vervolg zal krijgen. “Ik heb de microbe te pakken”, bekent hij. “Mijn volgende boek zal nog uitgebreider zijn, minder discreet en met foto’s erbij als bewijs. In uitgave één kan je misschien iets lezen en denken dat het leugens zijn, maar dat is niet waar. In mijn volgend boek zal ik met foto’s bewijzen dat het klopt wat ik neerschreef. Dat het pure realiteit is.”

“Nogmaals: niets wat in dit boek staat is gelogen. Het zijn allemaal zaken die ik meemaakte in mijn leven. Of ik nu een auteur ben? Helemaal niet! Ik distantieer mij van een dergelijke titel. Het schrijven van één boek wil niet zeggen dat je je vanaf dan al per definitie de naam schrijver of auteur kan geven. Wanneer je een borstel kan vasthouden, dan ben je toch ook geen goede schilder. Hoeveel ik er liet drukken? Niet te veel, zodat mijn kleinkinderen hun zolder niet moeten vol leggen met boeken die opa niet kon verkopen”, lacht Frank.

Brusselmans

Wie zal zijn levensverhaal aankopen? Enkel mensen die hem kennen? “Dit is geen naslagwerk, wél een leesboek. Wie mij kent, zal dit boek leuk vinden. Wie mij niet kent, mijn verhalen niet meemaakte, zal het toch leuk vinden om dit – jawel – grappige boek uit te lezen.”

“Voor mijn familie en vrienden is dit boek alvast iets unieks. En waarom deze titel? Omdat dit verhaal niet echt voor publicatie vatbaar is. Bepaalde woorden komen cru over, zoals stront. Maar Herman Brusselmans schrijft nog over zoveel andere dingen, hé”, lacht Frank.