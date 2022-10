Expo over priester-dichter Hugo Verriest

100 jaar geleden overleed Hugo Verriest, dichter en schrijver, maar vooral bezieler. Bij zijn begrafenis was de kerk te klein. Meer dan 100 straten in ons land, waaronder ook één in Koksijde, zijn naar hem vernoemd. Nog tot 30 november ontdek je in de expo ‘100 jaar Hugo Verriest’ wie die opmerkelijke man was, wat hij deed en wat hij schreef.

In de bibliotheek kuier je langs de boekenrekken en sta je vanzelf stil bij de panelen die op een overzichtelijke manier het leven van de priester-dichter voorstellen, geïllustreerd met heel wat nostalgische foto’s. Hugo Verriest werd geboren op 25 november 1840 in Deerlijk als zesde kind van de familie Verriest-Van Ackere. Hij overleed op 27 oktober 1922 in zijn woning in Ingooigem. Al in de lagere school ontkiemde Hugo’s liefde voor de Nederlandse taal. Toen hij les kreeg in het Klein Seminarie in Roeselare van Guido Gezelle, zou deze taalvirtuoos en fijnzinnige dichter hem in zijn verdere leven blijven inspireren.

Ontvoogdingsstrijd

Net als Gezelle wordt Verriest tot priester gewijd en gaat hij lesgeven. Hij geeft meer dan duizend voordrachten en lezingen. Hij maakt ook kennis met Albrecht Rodenbach en samen bedenken ze de studentenleuze ‘Vliegt de blauwvoet, storm op zee’.

Verriest wordt overgeplaatst naar het college in Ieper en in 1988 wordt hij aangesteld als pastoor in Wakken. In 1895 wordt hij er weggestuurd en wordt hij pastoor in Ingooigem. Maar ook daar weten letterkundigen, politici, collega-priesters, kunstenaars hem te vinden om naar zijn voordrachten en lezingen te luisteren. Luk Schelfhout is de drijvende kracht achter deze expo en belandde door zijn huwelijk in Deerlijk.

“De heemkundige microbe van mijn vader verhuisde mee naar Deerlijk, een dankbare gemeente om die microbe te voeden. Hugo Verriest bleek een boeiende figuur die voor meerdere generaties veel heeft betekend. Ik dook in het uitgebreide archief van Leon Defraeye en hoe meer ik las, hoe plezanter het werd. Momenteel bezit ik 95 procent van alles wat over Hugo Verriest is verschenen, ook zijn werken.”

“Verriest heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontvoogdingsstrijd en de vernederlandsing van de scholen. Hij werd al dikwijls herdacht, ook in 1963 in Koksijde, met het monument ‘De Zee’, in de straat die naar hem is vernoemd. Ik ben zo begeesterd door deze boeiende figuur dat ik in mijn eigen tuin zijn gedicht ‘Hoe leutig’ op een granieten steen heb gegraveerd.” (MVO)

De expo is gratis te bezoeken in de bibliotheek op het Casinoplein Koksijde tijdens de openingsuren van de bib tot 30 november.