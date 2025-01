Emily Vandemaele belicht het leven na een scheiding

Met ‘Je bent mijn lief niet meer. Leven na scheiden’ brengt de Gistelse Emily Vandemaele (46) een nieuw boek uit met ervaringen over scheiden.

Emily geeft al 22 jaar les in Koninklijk Werk IBIS en staat nu voor de klas in het zesde leerjaar. Zo’n zeven jaar geleden ging de mama van vier kinderen (11, 17, 21 en 23) zelf door een scheiding. “Als je pas gescheiden bent, ervaar je veel pijn en ben je niet in staat om te relativeren en te reflecteren. Het is een proces en het komt erop aan om het positieve in te zien en toekomstgericht te werk te gaan.”

Booscheid, schuld, verwarring, keuzes, ongerustheid, maar ook de andere kant van scheiden, komt aan bod. “Het boek kwam tot stand door veel te praten met m’n eigen kinderen en vrienden. Soms hoor je schrijnende situaties waarin kinderen de dupe zijn, maar er zijn ook positieve verhalen. Ouders die bijvoorbeeld in functie van de kinderen een regeling treffen en er een goeie verstandhouding op nahouden. In het boek pende ik een stuk ervaring van mezelf, maar ook die van anderen. Het is die combinatie die het boek uniek maakt: het is zowel voor kinderen als volwassenen weggelegd, en verhoogt de herkenbaarheid. Het boek bundelt fragmenten uit de gevoelswereld van kinderen en volwassenen, en brengt de levensloop van een gezin van begin tot einde.”

“Voor mij is schrijven een stuk verwerking. Mijn eerste boek, ‘Loslaten’, ging over de verwerking van trauma en verlies. Maar verder is schrijven echt wel een uitlaatklep. De kinderen weten: als mama aan de computer zit, dan laten we haar eventjes met rust. (lacht) Schrijven betekent me-time, tot rust komen. Het doet me plezier reacties van lezers te mogen ontvangen dat ze veel aan m’n boeken hebben gehad. Ook veel scholen en psychologen zijn geïnteresseerd, omdat over de problematiek van scheiden nog te weinig wordt geschreven.” Het nieuwe werk van Emily is te koop via onder meer uitgeverij Boekscout, Standaard Boekhandel en Bol.com. (TVA)