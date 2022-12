Eerste boekenruilkastje voor ‘t Schooltje in Ramskapelle

Op vraag van de bibliotheek in Knokke-Heist startten de schrijnwerkers van de afdeling Stadsonderhoud met de bouw van boekenruilkastjes. Deze weekhuldigde schepen Annie Vandenbussche het eerste kastje in aan ‘t Schooltje van Ramskapelle. In de loop van 2023 volgen nog andere locaties.

Een boekenruilkastje is een kleine bibliotheek om boeken, strips, prentenboeken met elkaar te delen. Heb je je favoriete boek uitgelezen en vind je dat het een tweede leven verdient? Zou je dit boek graag willen ruilen voor een nieuw exemplaar? Ga dan naar ons boekenruilkastje, zet er je eigen boek in (in goede staat, zonder kapotte kaft of gescheurde bladeren) en kies er een nieuw boek voor in de plaats.

Met de ruilkastjes wil het gemeentebestuur niet alleen de wegwerpmaatschappij een halt toeroepen maar hoopt het ook de sociale contacten te bevorderen en de buurt dichter bij elkaar te brengen. (MM)