Een overvolle zaal voor historicus Hendrik Callewier en zijn nieuw boek ‘Bourgondië aan de Leie’

Op woensdagavond 16 november werd in de Kulak het boek ‘Bourgondië aan de Leie. Kortrijk en de hertogen (1382-1482)’ voorgesteld. Auteur is historicus Hendrik Callewier, rijksarchivaris en docent aan de Kulak.

Op de presentatie met meer dan 300 inschrijvingen kwamen enkele andere experten over de Bourgondische periode aan het woord, onder wie Bart Van Loo, auteur van de bestseller ‘De Bourgondiërs’. “Ik heb een boek geschreven van anderhalve kilo waarvan een podcast is gekomen die meer dan elf uren duurt en mij werd gevraagd om op 25 minuten dat alles samen te vatten”, zijn de eerste woorden van de geweldige verteller Bart Van Loo. Wat volgde was de meest boeiende, compacte en grappige geschiedkundige redevoering die ik ooit heb gehoord. Met als conclusie “De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding.” Hendrik Callewier zoomde vervolgens in op de gebeurtenissen in onze regio in die tijd. Het verhaal van Kortrijk en de befaamde hertogen begint in 1382, na de Slag bij Westrozebeke. De Fransen plunderen Kortrijk en leggen de stad bijna volledig in de as. Deze wordt steen voor steen heropgebouwd en Filips de Stoute en zijn nakomelingen regeren honderd jaar lang over het graafschap Vlaanderen. Hendrik Callewier geeft met heel wat anekdotes het verhaal kleur. “Het idee voor het boek ontstond ongeveer anderhalf jaar geleden na een ontmoeting met Bart hier in Kortrijk in het Rijksarchief. Hij was op zoek naar informatie voor een nieuw boek en wat bleek, mijn eigen onderzoek naar Middeleeuws Kortrijk kon daarbij helpen. Met mijn uitgebreid opzoekingswerk was ik van plan om te schrijven voor een historisch tijdschrift, maar al vlug leek het onmogelijk om alle informatie in een kort artikel te verwerken. Bovendien, niemand leest artikels die historici schrijven, wel boeken”, lacht Hendrik. (MDMK)

‘Bourgondië aan de Leie. Kortrijk en de hertogen (1382-1482)’ is onmisbaar voor al wie het middeleeuwse verleden van Kortrijk wil ontdekken. Het boek is een uitgave van De Leiegouw, vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse. Het telt 204 bladzijden, is rijkelijk geïllustreerd en kost 29 euro. Het is te koop in de lokale boekhandels of kan het besteld worden via www.leiegouw.be.