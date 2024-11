Dominique Verhaeghe schrijft boek ‘De zaak Lichtervelde’: “Ontnuchterend antwoord”

Dominique Verhaeghe debuteert met zijn boek ‘De zaak Lichtervelde’. Een boek over de oorlogsjaren waarin hij het heikel thema niet uit de weg gaat. “De absolute waarheid zullen we nooit weten, want de slachtoffers zijn nooit teruggekeerd.”

Dominique Verhaeghe (61) woont in Mechelen en werkt als senior consultant in de IT-sector. ‘De zaak Lichtervelde’ is zijn eerste boek. Dominique is de kleinzoon van dokter Louis Debaeke, voormalig schepen van Lichtervelde, die in juni 1944 in Wolfenbüttel werd onthoofd. “Mijn oma Blanche Vercruysse, de echtgenote van Louis, verhuisde na de oorlog naar Handzame. Wij woonden in Brussel en verbleven nu en dan een weekend bij haar. De verhalen kwamen heel frequent ter sprake, en die zijn altijd blijven sluimeren bij mij. In 1990 was ik voor de eerste keer in Wolfenbüttel, wat meteen de eerste echte confrontatie was.”

Heikel thema

“Ik heb veel research gedaan en heb uiteindelijk zo’n vijf jaar aan het boek gewerkt. Zo had ik een lang gesprek met Modest Maertens, auteur van onder andere het boek ‘De stille strijd van Eugeen Callewaert’. Naderhand belde hij mij op om te zeggen dat ons gesprek nog lang nazinderde. Modest was zelf heel voorzichtig met wat hij schreef.”

“Het is een heikel thema. In mijn boek ga ik verder. Door het boek van Modest te lezen, kwamen er meer vragen naar boven. Ik beschrijf de periode van de start tot de genadedossiers in de jaren 50. Het gaat verder dan de verhalen over de onthoofden in Wolfenbüttel, er zijn nog zoveel verhalen die nooit gepubliceerd zijn. Er volgt een ontnuchterend antwoord op de vraag of alle betrokken daders een rechtvaardige straf hebben gekregen.”

Boekvoorstelling

Dominique Verhaeghe komt langs in Bar Agnes, Cultuurhuis De Keizer op zondag 17 november om 10 uur. De boekvoorstelling is gratis, inschrijven via www.cultuurhuisdekeizer.be. Nadien is het boek te koop in de webshops van de meeste Belgische en Nederlandse boekenwinkels.