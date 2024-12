Divine Uwera schrijft boek over inspiratie en romantiek

Divine Uwera, een 21-jarige Rwandese jongedame uit het Groenerf, schreef het Engelstalige boek ‘Far of Ours’ (Ver van Ons). Het boek beschrijft poëzie, inspiratie en romantiek.

“Ik ben geboren in Rwanda. Mijn ouders waren gescheiden, en mijn moeder verblijft al tien jaar in Woesten. Zij werkt als logistiek assistent in de zorg in Diksmuide. Toen mijn vader vier jaar geleden overleed, was er in Rwanda niemand meer om voor mij en mijn grotere broer te zorgen. Daarom verhuisden we naar hier, bij mijn moeder”, vertelt Divine.

Divine is studente Verpleegkunde HBO5 bij Vives in Ieper, en loopt momenteel stage in het Jan Yperman Ziekenhuis.

Herinneringen

“Al op 12-jarige leeftijd begon ik korte verhalen te schrijven. Ik vertel ook heel graag, en mijn medestudenten vinden mijn verhalen steeds mooi en boeiend. Ik beschrijf mezelf als een eenvoudig meisje, met een diep begrip van de wereld om mij heen. Wanneer je vandaag leeft met een glimlach, zal de wereld morgen misschien een betere plek zijn”, aldus Divine.

“Mijn vader stierf toen ik 17 jaar was en ik zag het niet meer zitten. Ik wilde alles opgeven, maar dan kreeg ik het idee om een boek te schrijven. Twee jaar later begon ik eraan. Herinneringen bleven maar bij mij opkomen. Maar je weet nooit wie je mag vertrouwen, het is erg moeilijk om mensen te beoordelen. Er zijn ook altijd te veel vooroordelen. Dromen staan soms te ver van je eigen leven, maar wanneer je het probeert, kan je toch soms die dromen verwezenlijken”, zegt Divine.

Zelfontdekking

Op de achterflap van het boek wordt de inhoud als volgt beschreven: “In het hart van een kleine plattelandsgemeenschap blijven geheimen hangen als gefluister in de wind. Wanneer de tragedie toeslaat, komt Makita terecht in een wereld van onzekerheid en zelfontdekking. Nu familiebanden op de proef zijn gesteld en verborgen waarheden zijn blootgelegd, moet ze omgaan met de complexiteit van liefde, verlies en veerkracht. Reis samen met Makita terwijl ze de mysteries van haar verleden ontrafelt en de moed vindt om haar eigen weg te banen.”

Fictie

“Het boek is fictie, en niet gebonden aan Rwanda of België. Het kan zich overal afspelen. De doelgroep van mijn boek is tussen de 15 en 55 jaar. Ik hoop dat mijn boek ook nog in het Nederlands en het Frans verschijnt, want ik wil uiteraard een zo groot mogelijk publiek bereiken”, zegt Divine Uwera.

Het boek telt 286 bladzijden en verscheen bij Olympia Publishers. Het boek kost 15,90 euro, en is voorlopig alleen te verkrijgen via Amazon. (AHP)