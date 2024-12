Dirk schreef boek over grondbezit in Roeselare

Dirk Calmeyn bestudeerde de oude landboeken van Roeselare en zette die om in zeer gedetailleerde kaarten. “Heel wat Roeselarenaars zullen informatie terugvinden over de eigendommen van hun familie.”

Vier jaar snuisterde Dirk Calmeyn (65) in de oude landboeken van het Roeselaarse Schependom, zeg maar van het huidige centrum, en van Roeselare Buiten en dat in de periode tussen 1673 en 1729. “Die landboeken worden in het stadsarchief bewaard en zijn pure beschrijvingen van de tweehonderd percelen in de binnenstad en meer dan 2500 stukken grond op het Roeselaarse platteland. Er zijn dus geen kaarten te vinden waardoor het allemaal wat onoverzichtelijk was.”

Voorouders

“De eigenaars waren vaak edellieden en notabelen maar toch ook gewone mensen met familienamen waarvan vele tot op vandaag in Roeselare terug te vinden zijn. Ik heb ook geprobeerd om die eigenaars wat te duiden, zowel sociaal-maatschappelijk als professioneel en genealogisch.”

“Heel wat inwoners van onze stad zullen in het boek een voorouder terugvinden. Naast honderden families komen ook de vaak schilderachtige toponiemen aan bod. In die tijd was het de gewoonte om een stuk grond of een eigendom een naam te geven. Ik vond ook informatie over de grootte en de waarde en welk soort grond het was. Ik ontdekte dat er al in de 17de eeuw weinig bossen overbleven in onze stad. Onderzoek heeft trouwens aangetoond dat de kaalslag reeds in de Romeinse periode is begonnen.”

Goudmijn

“Zelf stam ik uit een familie die al minstens 650 jaar in het Roeselaarse woont, wat uiteraard mede de reden is waarom ik me zo verdiept heb in dit niche-onderwerp van de geschiedenis. Het rijk geïllustreerde boek, dat ook voorzien is van een uitgebreide familienamenindex, is zeker een goudmijn voor genealogen maar ook voor historici die de lokale geschiedenis willen bestuderen. Ik kreeg heel wat hulp van KGOGRO, het Koninklijk Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland, van de West-Vlaamse Gidsenkring en van de lokale afdeling van Familiekunde Vlaanderen.”

Het boek telt 310 pagina en is gedrukt op een beperkte oplage in paperbackeditie voorzien van 52 kleurenillustraties en kost dertig euro. “De belangstelling is onverwacht groot zodat het merendeel al is verkocht. Bij de drie vermelde organisaties zijn er nog wel enkele boeken te verkrijgen”, besluit Dirk Calmeyn.