Dierenarts Guy Soetaert lost met ‘Predator’ tweede thriller: “Mijn filmische stijl shockeert soms mensen”

Dierenarts Guy Soetaert (62) leverde met ‘Predator’ een tweede spannende thriller af in de reeks rond commissaris Marco Casini. Ditmaal kruipt hij in het hoofd van een seriemoordenaar met pedofiele neigingen. “De forensische psychologie heeft mij altijd gefascineerd”, aldus Soetaert.

Guy Soetaert debuteerde in 2021 met ‘Ratface’, een gitzwarte misdaadroman over een jonge dertiger die aan het moorden slaat. Een ware pageturner, waarin we en passant een inkijkje kregen in de werking van het parket. Ook nu krijgt de lezer die unieke insider’s look voorgeschoteld. “Het personage Casini is gebaseerd op een echte politiecommissaris die toevallig ook in Wenduine woont”, aldus Soetaert.

Ditmaal kroop hij in het hoofd van de seriemoordenaar en laat die zelf zijn verhaal doen. “Op die manier krijgen we een inkijk in diens zieke geest”, zegt Soetaert. “Ik heb veel onderzoek gedaan naar de psyche van seriemoordenaars: wat drijft die mensen om tot zulke perverse daden over te gaan? Voor alle duidelijkheid: mijn verhalen zijn pure fantasie. Maar mensen zijn soms geshockeerd doordat ik zo filmisch schrijf. Het is ook mijn ultieme droom om de reeks uiteindelijk te laten verfilmen”, aldus Soetaert, die al meer dan dertig jaar een eigen dierenartsenpraktijk heeft in Wenduine.

Literaire laatbloeier

Schrijven is zijn creatieve uitlaatklep. “Ik regisseerde zowat het schoolkrantje en ben altijd blijven schrijven. Ooit schreef ik ook een zestal toneelstukken – hoofdzakelijk komedies – die nog af en toe worden opgevoerd in het amateurcircuit. Dat heeft mij destijds wel geholpen om goeie dialogen te leren schrijven”, vertelt hij.

Soetaert is een literaire laatbloeier, hij debuteerde als auteur op zijn zestigste. “Ik had het altijd te druk met mijn praktijk, maar uiteindelijk kroop het schrijversbloed toch waar het niet gaan kan. Ik schrijf ook heel organisch: mijn debuut stond in zes uur tijd op papier”, besluit de auteur.

Predator en Ratface zijn allebei uitgegeven in eigen beheer, en verkrijgbaar via Guy’s uitgeverij/webwinkel Creativity at Work (https://creativity-at-work.be).