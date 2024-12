De Leesclub bestaat 20 jaar

De Leesclub in de bib bestaat 20 jaar en dat werd gevierd op 5 maart. Jenny Depaepe, die al 14 jaar voorzitter is, werd bij dit jubileum in de bloemetjes gezet.

“Op vandaag zijn er in de Leesclub 18 enthousiaste dames, een mooie mix van jong en minder jong”, zegt bibliothecaris Ellen Allegaert. “Ze lezen en bespreken 4 keer per jaar een boek. Op het einde van een leesjaar brengt elk lid enkele boeksuggesties voor het volgende leesjaar mee en samen kiezen ze er dan 4 boeken uit.”

Volgens Ellen doet de Leesclub het heel goed. “De club groeide in die jaren en we moeten zeker niet aan de kar trekken om meer leden aan te trekken. Integendeel! Momenteel is het zelfs beter dat er geen leden meer bijkomen omdat het allemaal nog haalbaar moet blijven om iedereen aan het woord te kunnen laten.”

Jenny (77) Depaepe was in haar actieve carrière personeelschef bij het toenmalige Koramic in Kortrijk. Ze is nu 14 jaar voorzitter van de Leesclub. “Kris Baert was mijn voorganger, maar moest om persoonlijke redenen ermee stoppen”, zegt Jenny. “De leden vroegen mij toen om zijn taak over te nemen. Ik heb ja gezegd en ben nog altijd voorzitter gebleven. Omdat ik zelf graag lees, omdat ik het boeiend vind een gelezen boek te bespreken met anderen. Op die manier ga je dieper in op de inhoud.”

Verjonging

Volgens Jenny waren er tot drie jaar geleden alleen maar ‘gepassioneerde gepensioneerden’ van boven de 60 jaar lid. “Nu is er toch een zekere verjonging en zijn er zelfs al twintigers. Voor ons jubileumfeest heb ik voor de hele groep (een 20-tal) van de Leesclub zelf Mexicaans eten klaargemaakt omdat het boek ‘Carlota, de vrouw die rozen at’ zich in Mexico afspeelt. Maar we aten niet alleen, we bespraken ook het boek met auteur Kristien Dieltiens en konden haar vragen stellen over haar werk.” (IB)