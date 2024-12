De Kroniek van Moorsele: Willy Coolsaet stelt derde publicatie in ‘blauwe reeks’ voor

Dit jaar werd de heemkundige kring Mortsella opgericht, die focust op de geschiedenis van Moorsele. Lut Vanoverberghe en Willy Coolsaet zijn wellicht het koppel dat zich de voorbije tientallen jaren het meest met die geschiedenis heeft beziggehouden. En volgende week stelt Mortsella het derde werk voor in de ‘blauwe reeks’: de Kroniek van Moorsele, van de hand van Willy Coolsaet.

We praten met Eric Vanhee, voorzitter van de heemkundige kring en Willy over het werkstuk. “Het zal een goeie vijftig pagina’s bevatten en verschillende illustraties. De lay-out is van de hand van Johan Wybaillie en Steven Bels en na De Barakken en 975 jaar Moorsele is het nummer drie in onze blauwe reeks. Daarnaast hebben we nog onze beschrijvingen van de Hofsteden”, gaat Eric van start.

Geboren en getogen

“Ik ben een geboren en getogen Moorselenaar. Ik groeide in mijn interesse voor de geschiedenis van Moorsele door mijn vrouw, Lut. Zij werkte in het begin mee met meester Lucien Wynendaele. Die onderzocht het verleden van onze gemeente grondig en ging daarvoor de archieven bezoeken, in Brugge destijds. Hij vroeg Lut om het landboek uit 1724 alfabetisch te ontleden, de huurders, de eigenaars. Daardoor begon zij het bijzondere geschrift te begrijpen en groeide de interesse. Lucien had enkele heel waardevolle erfenissen bemachtigd: die van Marie Cornillie en van de familie De Geest. Die bevatten originele facturen en aktes. Van Marie Cornillie vind je er heel wat terug in het boek dat we over haar schreven. Die documenten zijn overgedragen aan het rijksarchief en daar te consulteren. We kregen daar nog een officiële bedankingsbrief voor”, vult Willy geestdriftig aan.

En zo rolde ook Willy stap voor stap in hun gedeelde passie voor Moorsele. Zo schreef hij over de belangrijke maatschappelijke rol van het weven. Willy vertelt begeesterd en enthousiast. Het is duidelijk dat hun gezamenlijke passie de geschiedenis weer tot leven wekt. Lut en Willy schreven al verschillende boeken zoals dat over Marie Cornillie of Over pastoors en andere vrome lieden. En nu is er dus de Kroniek.

Stamboomonderzoek

“Het is geen geschiedenis van Moorsele geworden. Ik vond dat niet meer zo relevant na alles wat er al door verschillende auteurs geschreven is. Het risico is dat je dan in herhaling valt. We zijn begonnen met de eerste vermelding van Mortsella, of de eerste schrijfwijze van Moorsele in 1046 en tot de Tweede Wereldoorlog brengen we enkel feiten, die natuurlijk worden toegelicht. Wist je dat Moorsele onderdeel werd van Frankrijk in 1678 tot 1713? Ook later gebeurde dat nog een keer met de Franse revolutie. De hele regio, de Roede van Menen, werd toen onderdeel van de zuiderburen, tot we in 1815 deel werden van de Nederlanden.”

De Kroniek van Moorsele is chronologisch opgebouwd, tot het bezoek van Gust Slunse Debunne die kwam spreken. Het vierkante boek wordt voorgesteld op maandag 9 december om 14 uur in OC de Stekke in de marge van de voorstelling Introductie in het stamboomonderzoek door Johan Wybaillie. “Johan stelt hier een algemene inleiding voor hoe je begint aan zo’n onderzoek naar je eigen stamboom, maar het is ook de bedoeling om naar de praktijk te gaan. We plannen enkele sessies waar geïnteresseerden met hun laptop naartoe kunnen komen en effectief de eerste stappen zetten, een soort minicursus. Maar dat moet nog verder uitgewerkt worden na maandag”, licht Eric toe. Toegang is gratis.

Guido Gezelle

En Willy heeft nog een uitsmijter. “Ik dook eens in de stamboom van Guido Gezelle en wat leerde ik daaruit? Dat Lut verre, verre familie is. Ze hebben een gezamenlijke nonkel of grootoom. Mijn moeder was een Messely en alle mensen die zo heten, zijn familie van elkaar. Ze stammen af van een Zwitsers huursoldaat in het Oostenrijkse leger die na een gevecht in Kortrijk trouwde en daar een gezin stichtte”, lacht Willy.

En zo maakt hij de beste reclame voor de voorstelling. Als Willy babbelt, begint de geschiedenis te leven. Dat hij ook een leven heeft in de filosofie, vindt hij een ander verhaal. Maar alle boeken van zijn hand zijn te vinden in de Wevelgemse bibliotheek. (HV)

Info: www.mortsella.be