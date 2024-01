Davidsfonds organiseert veertiende editie Toast Literair

Het jaar 2024 begint literair, met de 14de editie van Toast Literair op 21 januari, georganiseerd door het Davidsfonds in de bibliotheek van Waregem. Toast literair staat in het teken van samenkomen, verhalen delen, genieten van schrijvers. Hervé Vandesompele, schrijver uit Beveren-Leie en lid van Davidsfonds Desselgem, licht alvast een tipje van de sluier.

“Ten eerste wil ik mijn dank uitspreken aan het Davidsfonds voor de kans om in de schijnwerpers te staan. Het is geen sinecure om als nieuwkomer op te vallen te midden van gevestigde namen zoals Saskia De Coster”, begint Hervé enthousiast. “Het klinkt wellicht wat eigenaardig, maar een vast stramien voor mijn schrijfdagen heb ik niet. Ik werk niet echt gestructureerd, maar elke dag sluimert het verhaal in mijn gedachten. Mijn inspiratie vind ik in maatschappelijke thema’s die me persoonlijk raken.”

Serieuze onderwerpen

Dit geldt ook voor de thema’s in Hervé’s debuutroman ‘Ontvleugeld’. “Ik wilde dat lezers begrepen dat de impact van een echtscheiding op kinderen aanzienlijk is. Daarnaast wilde ik aandacht vragen voor de ziekte ALS. Deze serieuze onderwerpen worden echter op een positieve manier benaderd in mijn boek.”

Adempauze

Maar hoe zet je de eerste stappen in het creëren van zulke meeslepende verhalen? Hervé deelt graag zijn advies voor beginnende schrijvers: “Meedoen aan schrijfwedstrijden vergroot blijkbaar aanzienlijk je kansen. Natuurlijk zullen er altijd momenten van onzekerheid opduiken tijdens het schrijfproces. Neem dan gerust een adempauze, herlees je werk en begin opnieuw met hernieuwde energie. De uitdagingen tijdens het schrijven voelen vaak als het beklimmen van een berg, soms telkens weer opnieuw. En als het eenmaal voltooid is, heb ook geduld bij het publiceren. Ga niet overhaast in zee met de eerste de beste uitgeverij, maar neem de tijd om de juiste te ontdekken.”

Klimaatroman

Hervé trakteert ons tot slot op een primeur: zijn gloednieuwe project, een klimaatroman. Met een glimlach op zijn gezicht deelt hij, “Ik zit midden in het schrijfproces, en de basisversie is bijna af. Het verhaal is chronologisch opgesteld, beslaat de periode van 1954 tot nu, en draait om Noah – niet toevallig verbonden met het Bijbelverhaal. Hij, een wereldverbeteraar, en zijn vriendin Jana zetten zich in voor de strijd tegen klimaatverandering. Voor verdere details nodig ik je graag uit op zondag”, lacht Hervé.

Toast Literair is een bruisende samenwerking tussen Davidsfonds Desselgem, Davidsfonds Sint-Eloois-Vijve en Davidsfonds Wielsbeke – Sint-Baafs-Vijve. Het belooft niet alleen een spetterend literair festijn te worden, maar ook een bron van inspiratie voor opkomende schrijvers, waar Hervé Vandesompele als levend bewijs van de lokale literaire kracht schittert. Laat de verhalen vrij stromen, want literatuur heeft de kracht om te verbinden en te inspireren. Wil je erbij zijn voor slechts 10 euro? Aarzel niet en schrijf je snel in via isabelle.desmeyter@telenet.be.