Davidsfonds Ieper nodigt Bart Moeyaert uit voor lezing

Op zondag 26 januari nodigt Davidsfonds Ieper iedereen uit voor een bijzondere lezing door Bart Moeyaert. Tijdens deze lezing neemt de auteur de aanwezigen mee op een tijdreis die begint in 1939 en eindigt op de dag van de lezing zelf. Hij zal vertellen over het gezin waarin hij opgroeide, het ontstaan van zijn eerste boek en dieper ingaan op enkele van zijn bekendste titels. Het publiek krijgt zo een unieke inkijk in zijn schrijverschap.

In 28 talen vertaald

“Bart Moeyaert is een geliefde stem in de Nederlandstalige literatuur en heeft lezers van alle leeftijden geïnspireerd met werken zoals Broere, Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Een ander leven en poëziebundels als Verzamel de liefde”, klinkt het bij het Davidsfonds. “Zijn werk is vertaald in 28 talen en bekroond met prestigieuze prijzen wereldwijd.

De lezing vindt plaats van 10 tot 11.30 uur, in het Lyceum in de Maloulaan 2 in Ieper. Inschrijven kan bij het Davidsfonds Ieper via davidsfondsieper@gmail.com of telefonisch op 0467 01 91 20. (EG)