Christiaan Raes brengt boek ‘Mooi, het leven is mooi’ uit

Auteur Christiaan Raes (69) uit Kortrijk bracht een nieuw boekje op de markt: Mooi, het leven is mooi. Korte verhalen leuk en wijs. Het bevat 40 korte verhalen over actualiteit en dagelijkse gebeurtenissen, speels en met de nodige ironie geschreven. “En vaak vanuit kinderlijke verwondering”, aldus Christiaan.

Met dit boekje is Christiaan Raes niet aan zijn proefstuk toe. Hij schreef eerder al twee poëziebundels Naar Keuze en Des weemoeds verwondernis, en Coronakronkels (2020) en Le Grand Bizar (2021), hoofdzakelijk cursiefjes. Nu is hij toe aan zijn vijfde werk. “Ik kan het moeilijk laten. De actualiteit en de alledaagse gebeurtenissen blijven een voortdurende bron van inspiratie.”

Kinderlijke verwondering

“Ik bekijk deze graag vanuit een soort kinderlijke verwondering. Anders dan in mijn vorige cursiefjes, die voornamelijk over de vreemde toestand in de coronatijd gingen. Nu zijn het mijmeringen in verhaalvorm gegoten, over hetgeen zich rondom ons afspeelt. Alledaagse onderwerpen zoals belevenissen bij de autokeuring of het pausbezoek.”

Bloemrijke taal

“Ik gebruik een nogal bloemrijke taal. Onze taal heeft nu eenmaal zovele mooie woorden en uitdrukkingen, ik vind dan ook dat we deze moeten gebruiken. Zelf eens een mooie volzin moet kunnen. Het is zich afzetten tegen wat ik de artificiële-intelligentietaal noem, netjes gepolijst en op efficiëntie gericht. Taal is voor mij een instrument om mee te spelen en de lezer soms tot zijn plezier of irritatie een beetje te verrassen.”

Praktisch

Het boekje telt 175 bladzijden en is geïllustreerd door Anoushka Wittebroodt van de Academie Waregem. Het kost 25 euro en is uitgegeven bij Partizaan. Geef een seintje aan de auteur via raes.neirynck@hotmail.be met vermelding van adres en het werk wordt gesigneerd toegestuurd. Het boekje is ook verkrijgbaar in de boekhandel en Artgalleryvhove in de Kasteelstraat (Kortrijk).