Brugse tweelingzussen debuteren met graphic novel: “We tekenden ons liefdesverdriet”

Met ‘Na jou’ hebben de Brugse tweelingzusjes Frauke en Elke Leenhouwers hun eerste graphic novel uit. Aan de hand van honderden zwart-witte potloodtekeningen, met grijze nuances, vertellen ze een autobiografisch verhaal over liefdesverdriet.

De voorstelling van ‘Na jou’ is op 15 december in Korf in de Naaldenstraat, waar uitgeverij Oogachtend al vanaf 6 december een expo met enkele originele tekeningen opzetten. De lancering van de graphic novel diende een maand uitgesteld te worden, omdat Frauke en Elke geconfronteerd werden met het plotse overlijden van hun vader Peter Leenhouwers.

Verdriet

“Papa is heel onverwachts gestorven, hij heeft nog net ons boek kunnen inkijken. Het is tragisch: we schrijven een graphic novel over een rouwproces na een liefdesbreuk. Daar raak je uiteindelijk overheen, ook al word je overmand door verdriet, maar iemand die sterft blijft voor altijd een gemis”, zeggen de twee auteurs.

“Tekeningen geven goed emoties weer, soms beter dan duizend woorden”

De tweeling Frauke en Elke (35) is geboren en opgegroeid in Brugge: “We woonden aanvankelijk in Sluis, papa was een Nederlands restaurateur van aardewerk, maar mama Annie De Cloedt is een rasechte Brugse. Ze is de zus van cartoonist Marec. Elke ochtend zette ze ons af op school, bij de Maricolen, waar we zowel het kleuter-, het lager en het secundair doorliepen.”

Eeneiige tweeling

“Tekenen en verhaaltjes vertellen zat er al van in onze jeugdjaren in. Als eeneiige tweeling delen we dezelfde interesses. We hebben alle twee in Antwerpen een zevende jaar kunsthumaniora en nadien de lerarenopleiding, richting kunstvakken, bij Vives gevolgd.”

“Pas toen we werk zochten, scheidden onze werelden gedeeltelijk. Elke vond een job als lerares in het Sint-Jozefsinstituut in Oostende, ik werd leerkracht in een basisschool in Anderlecht. Bij ons afstuderen in 2013 was het niet evident om een job te vinden in het onderwijs”, vertelt Frauke, die in Brussel woont.

Troost

“Het idee om een graphic novel te schrijven rijpte elf jaar geleden”, vervolgt Elke. “Ik ging door een liefdesbreuk, niks kon mij troosten. Zelfs Frauke voelde zich als mijn tweelingzus machteloos. Ik ging op zoek naar boeken om mijn verdriet te verwerken.”

“Ze hielpen niet, tot ik in één nacht de graphic novel Blue is the warmest colour – een Engelse vertaling van een Frans boek – van Julie Maroh las. Dat was inspirerend. In haar tekeningen gaf zij treffend emoties weer, veel beter dan duizenden woorden kunnen zeggen.”

Rouwproces

“Vier jaar later heeft Frauke een eerste pagina uitgewerkt. ‘t Was lang zoeken hoe je een rouwproces na een liefdesbreuk in beeld brengt. Ondertussen sprong ook haar toenmalige liefdesrelatie af. Toen pendelde Frauke van Brussel naar Brugge. Vaak arriveerden we tegelijkertijd in het Brugs station, toen ik uit Oostende terugkeerde. Al pendelend zijn we gaan nadenken over ons gezamenlijk verhaal.”

“Er wordt soms nogal lacherig gedaan over liefdesverdriet. Ten onrechte”

Frauke: “Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt, we wilden het liefdesverdriet in beeld brengen aan de hand van potloodtekeningen, in ‘t zwart-wit, zonder kleur. Maar ook zonder tekst. Ik nam foto’s van mijn tweelingzus, die bepaalde poses aannam en haar emoties de vrije loop liet. Die dienden als basis voor mijn tekeningen. Gaandeweg hebben we zo samen het verhaal gecreëerd. Alle fases en gevoelens die bij een rouwproces horen, komen aan bod.”

Elke: “Soms wordt er nogal lacherig gedaan over liefdesverdriet. Maar ik kon dagen niet werken. Het boek is deels autobiografisch, maar de tekeningen zijn abstract, zodat het herkenbaar is voor alle mensen die met verdriet kampen. Een vrouw van wie de dochter stierf, putte er troost in.”

Happy end

“Ons verhaal kent een happy end, want het hoofdpersonage leert opnieuw zin vinden in het leven. We volgen haar gemoedstoestand, het is een verhaal van vallen en opstaan. In kleine dingen, shoppen met een vriendin of het bezoek van haar moeder, put ze kracht. Haar eigenliefde overwint, ze is in staat om alleen door het leven te gaan”, aldus Elke.

Frauke besluit: “Ons boek gaat over universele gevoelens. De Bruggelingen zullen in enkele tekeningen het straatbeeld van onze geboortestad herkennen. Geen Belfort op de achtergrond, wel de typische bankjes langs onze vesten, de Brugse kasseien en een gevelnis met een Mariabeeldje.”

‘Na jou’ door Frauke en Elke Leenhouwers is uit bij Oogachtend en kost 29,50 euro.