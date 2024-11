Bruggeling Marc Vandenbon gidst lezers door ‘Ravissant Rome’

Marc Vandenbon (72), voormalig leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming aan Ter Groene Poorte, heeft de reisgids Ravissant Rome (uit bij uitgeverij Mammoet/EPO) geschreven.

“Mijn liefde voor Italië ontstond dertig jaar geleden, toen VOS Travel mij vroeg om een fietsroute voor het land uit te stippelen. Mijn vrouw Dominique Vergels en ik hebben nadien lessen Italiaans gevolgd”, zegt Marc, die in 2011 de reisgids Innemend Italië schreef. Minstens één keer per jaar trekt hij naar Italië:

“Wat mij aan dat land fascineert is de georkestreerde anarchie. Een reisgids over Rome mocht niet ontbreken. Wat deze uniek maakt, is dat ik negen wandelroutes heb uitgestippeld binnen de historische muren. In tegenstelling tot Londen en Parijs kun je in Rome in twee uur tijd van de ene naar de andere kant wandelen.”

Tips van Romeinen

“Mijn gids is geenszins voor ‘hop-on hop-off’-toeristen, die hun checklist willen aanvinken. Als je geen tijd neemt om te verpozen op een terrasje, moet je niet naar Rome gaan. Ik schrijf amper iets over de grote musea of het Colosseum, maar heb aandacht voor details op de wandelingen. Waarom zou je uren aanschuiven aan de Vaticaanse Musea, als je kunst kunt zien in de vele palazzi?”

“Elke route is voorzien van QR-codes, zodat je op je wandeling mijn boek niet moet meesleuren. Ik heb alles afgestapt en gefotografeerd én kreeg info van Romeinse vrienden: tips over restaurants, winkeltjes en kunstgaleries. Een rode draad zijn de fonteintjes die architect Pietro Lombardi honderd jaar geleden voor een tiental wijken ontwierp.”