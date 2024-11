Boekvoorstelling ‘Weg van ‘t stad’ lokt veel volk

In de conferentiezaal van Sportpunt vond de boekvoorstelling plaats van Weg van ’t stad.

Samensteller Patrick Buysse gaf er een uitgebreide voordracht. Het boek gaat over de vlucht van meer dan 150.000 Antwerpenaren naar meer veilige plekken, waarvan bijna 60.000 naar onze provincie. De concentratie in Zwevegem en Avelgem was groot omdat de eerste groepen lagere schoolkinderen waren die met de volledige klas en leerkrachten vluchtten. Enkele leden van de familie Hendrickx waren aanwezig. Zij hadden de vlucht meegemaakt en kwamen speciaal van Antwerpen om de uiteenzetting te horen. De organisatie was een samenwerking van de heemkundige kring Mulnis uit Moen en Amantine uit Zwevegem.