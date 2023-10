Boektopia reikt dit jaar verder dan gaststad Kortrijk: “November zullen er in tal van Vlaamse steden en gemeenten evenementen georganiseerd worden”

Kortrijk Xpo wordt van 28 oktober tot 5 november opnieuw de centrale hub van Boektopia. Negen dagen lang zullen leesliefhebbers er op zoek kunnen gaan naar de nieuwste boeken, interessantste lezingen en fijnste gesprekken met auteurs. “Boektopia is de grootste boekhandel van België met 14.500 vierkante meter boeken en boekenbeleving”, aldus directeur Patrick Boeykens.

Gedragen door de hele sector

Het grootste boekenevenement van het land verkocht vorig jaar zo’n 50.000 boeken. De organisatie van Boektopia streeft ernaar om het dit jaar nog beter te doen. “We willen een brede aandacht voor het boek genereren in heel Vlaanderen zodat meer mensen gaan lezen. Dit is geen eenvoudige doelstelling, maar toch zijn we ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Om die reden is het dan ook meer dan een boekenevenement. Kortrijk is gaststad, maar in heel Vlaanderen zullen de komende weken evenementen centraal staan rond lezen en boeken. In boekhandels, scholen en op podia van literaire organisaties zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden”, vertelt directeur Patrick Boeykens.

Boektopia wordt gedragen door de hele sector. Zowel uitgevers, boekenhandelaars als de partners die verenigd zijn in het BoekenOverleg zetten zich volledig achter het project dat als doel heeft het lezen te promoten. Alle boekhandelaars aangesloten bij Boekhandels Vlaanderen – zo’n 180 – zullen samen de grote boekhandel op Boektopia uitbaten. Dankzij die eensgezindheid maakt de sector zich ook sterk dat Boektopia gelanceerd is voor de komende jaren.

Het langste gedicht

Tekenstudio Nilo illustreert momenteel en de komende weken live een negendelig canvas in de bibliotheek van Kortrijk. Wie wil zal zich kunnen laten inspireren door het werk en kan een bijpassende versregel achter laten in de collectebus. Van al die verzamelde versregels zal Alice Boudry uit het stadsdichterscollectief Letterzetter het langste gedicht maken en dat presenteren op Boektopia.

“Ik roep iedereen op massaal langs te komen bij de centrale bib en een versregel neer te pennen. We willen echt gaan voor het allerlangste gedicht” – Vincent Coomans

“Ik vind het een mooie uitnodiging van het stadsdichterscollectief om de inwoners van Kortrijk mee te laten spelen met het spel dat schrijven is. Het leuke aan dit gedicht is dat ook kinderen een versregel kunnen achterlaten. Hierdoor zal het gedicht een mooie mengelmoes zijn aan verzen van volwassenen en kinderen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven en vooral ook om te ontdekken hoe de zinnen geïnspireerd zijn op het werk dat Tekenstudio Nilo zal maken. Ik roep iedereen op massaal langs te komen bij de centrale bib en een versregel neer te pennen. We willen echt gaan voor het allerlangste gedicht”, zegt Vincent Coomans, literatuurprogramator en projectleider Letterzetter/memento Woordfestival.

(lees verder onder foto)

Nele Lycke, Alice Boudry, Ruth Vandenberghe, Axel Ronse, Vincent Coomans en Patrick Boeykens bij het canvas in de bibliotheek © MD

Programma Boektopia

Boektopia telt vijf zalen, twee literaire podia, een podcaststudio met als gasten tal van acteurs, illustratoren en artiesten, een voorleesbos en een demokeuken, goed voor 14.500 vierkante meter boekbeleving. “Dankzij het uitgebreid programma zal iedereen iets kunnen vinden die zich interesseert. Er komen geweldige (internationale) auteurs zoals Nina George, Lucy Score, Samuel Bjork, Tommy Wieringa en Jeroen Olyslaegers, maar je kan ook kennismaken met TikTokker Wildebras, de impact van AI ontdekken met Lieven Scheire of op avontuur gaan met Samson & Marie. Nieuw dit jaar is de demokeuken waarin bekende chefs live gerechten zullen koken uit hun kookboeken. Ook bekende sommeliers stellen er hun boeken voor en delen hun kennis en passie. En wees gerust, proeven kan natuurlijk ook”, knipoogt Patrick.

“Nieuw dit jaar is de demokeuken waarin bekende chefs live gerechten zullen koken uit hun kookboeken” – Patrick Boeykens

Een hoogtepunt om naar uit te kijken is onder meer de komst van de wereldberoemde boeddhistische leermeester Haemin Sunim. Hij komt speciaal vanuit Zuid-Korea om zijn wijsheid met ons te delen en voor de wereldpremière van zijn nieuwe bestseller. Ook Merho komt naar Boektopia voor een allerlaatste signeermoment. Hij zal er afscheid nemen van zijn grote lezerspubliek.

“Als fervent lezer kijk ik ernaar uit om tijdens de herfstvakantie duizenden boekliefhebbers in Kortrijk te ontvangen. Kortrijk Xpo wordt negen dagen lang de grootste boekhandel van Vlaanderen, met honderden auteurs, illustratoren en bekende gezichten uit binnen- en buitenland. De ideale uitstap voor het hele gezin, want vorig jaar waren meer dan 40 procent van de verkochte boeken kinderboeken. Een hoopgevend signaal voor de toekomst” besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.