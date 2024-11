Boektopia Kortrijk sluit vierde editie af met recordaantal bezoekers

De vierde editie van Boektopia kon op een recordaantal bezoekers rekenen. Zo zakten afgelopen week 53.600 boekenliefhebbers af naar Kortrijk Xpo. Dat zijn er 14 procent meer dan vorig jaar. Er werden ook meer boeken verkocht op het boekenfestival.

De organisatoren blikken met veel tevredenheid terug op de vierde editie van het boekenfestival. Na negen dagen zit Boektopia in Kortrijk Xpo er op. In totaal zakten een kleine 54.000 bezoekers af. Dat is meer dan vorig jaar, toen kwamen er 47.000 boekenliefhebbers naar Kortrijk.

Extra hal

Dit jaar pakte de organisatie uit met een extra hal. Naast duizenden boeken, was er ook aandacht voor beleving. Zo konden bezoekers proeven van honderden voorstellingen, lezingen en signeersessies. Vooral Jef Vermassen, Stefan Hertmans en Lara Taveirne lokten een pak volk.

In de top tien voorstellingen stonden met De Spiekpietjes, Elisabeth Lucie Baeten en Flore Deman en Nachtwacht drie evenementen voor kinderen. Ook jeugdschrijver Marc de Bel bekoorde heel wat kinderen.

Tijdens het festival werden ongeveer 120.000 boeken verkocht, een stijging van 20 procent tegenover vorig jaar. “Ook de komende weken zullen er in de Vlaamse boekhandels nog boeken gekocht worden dankzij Boektopia. Elke bezoeker die voor minstens 40 euro kocht, kreeg een boekencheque van 10 euro, te verzilveren bij een van de leden van Boekhandels Vlaanderen in de komende weken”, klinkt het bij de organisatie.

Ook volgend jaar vindt Boektopia plaats in Kortrijk Xpo, van zaterdag 25 oktober tot en met zondag 2 november.