Boekhandel Napoleon in Damme verdwijnt

Eind augustus volgend jaar telt Damme – halverwege de jaren 90 met veel feestgedruis uitgeroepen tot ‘Damme Boekendorp’ – nog een boekhandel minder. Dan moet Rita Caerels haar boekhandel Napoleon aan de Damse Vaart immers verlaten omdat het pand verkocht is.

Hoelang kan Damme zich nog ‘Boekendorp’ noemen? Momenteel zijn er nog vier boekhandels actief: boekhandels Maerlant en Feniks van Guido De Ville, Diogenes van Willy Tibergien en boekhandel Napoleon van Rita Caerels. Die laatste mag op het einde van de zomer volgend jaar ook van het lijstje en van de webpagina van Visit Damme over ‘Boekendorp’ geschrapt worden. Eind augustus moet Rita, de echtgenote van Brugs cultuurschepen Nico Blontrock, het pand immers verlaten.

“De eigenaar heeft het pand al een tijdje terug te koop gesteld en nu is het dus ook effectief verkocht”, zegt Rita. Dat wordt ook bevestigd door makelaar Kristof Vanpoucke van Vanpoucke Vastgoed. “Het is inderdaad verkocht maar welke plannen de nieuwe eigenaar er precies mee heeft, dat is nog niet helemaal duidelijk”, klinkt het. “De huurster, die er nu de boekhandel runt, kan er wel nog blijven tot eind augustus volgend jaar.”

Bittere pil

Het is een bittere pil voor Rita Caerels, die in 2007 van start ging met haar boekhandel Napoleon aan de Damse Vaart. “Toen ik hier begon waren er nog behoorlijk veel boekhandels in ‘Damme Boekendorp’, maar ik heb het alleen maar zien achteruitgaan. Als ik straks weg ben zullen alleen Guido De Ville en Willy Tibergien nog overblijven als boekhandelaars hier in Damme”, merkt ze op.

“Of ik nog in een ander pand opnieuw zou beginnen? Neen, dat lijkt me eigenlijk onmogelijk. Natuurlijk heb ik al eens gehoord bij stad Damme zelf (de overige boekhandelaars huren aan de stad, red.) maar er zijn momenteel althans geen panden ter beschikking. En de commerciële huurmarkt in Damme is veel te duur; met zulke huurprijzen is zo’n zaak met tweedehandsboeken niet haalbaar. Ik heb al altijd ook verkocht via internet – ook postkaarten – en dat zal ik wel voort blijven doen. Maar ik had toch graag nog een paar jaar voortgewerkt hier in Damme.”