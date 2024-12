Boekenfestival Faar heeft nieuwe curator en drie centrale gasten

Non-fictie boekenfestival Faar in Oostende is van 7 tot 9 maart toe aan een vierde editie. De baseline van het boekenfestival is opnieuw ‘denken over morgen’, met drie ‘Verrekijkers’ als centrale gasten.

Meer dan zeventig auteurs en moderatoren geven hun eigenzinnige kijk op de wereld in een mix van interviews, workshops, sofa- en keukentafelgesprekken, voorleessessies, lezingen en wandelingen. Het curatorschap gaat van Ellen Van Tichelt over naar An Pauwels. Guinevere Claeys blijft aan boord in een nieuwe rol als adviseur.

“Faar wil een licht schijnen op uitdagingen in de samenleving vandaag en morgen”, zegt An Pauwels. “Maatschappelijke tendenzen, pijnpunten of bewegingen die soms onderhuids aanwezig zijn, maar een grote impact hebben op ons leven, onze relaties en onze maatschappelijke structuren. Tegelijk staat de ‘faar’, de vuurtoren, ook symbool voor troost. Wanneer je je verloren voelt, dobbert in de duisternis of de grond onder je voeten voelt schuiven, dan biedt het licht van de faar troost en richting. Het is op die manier dat boeken en verhalen impact hebben. Ze kunnen gesprekken openbreken, gedachten laten waaien, lezers thuis doen voelen, zich erkend weten, perspectief bieden.”

Meer dan 70 voorstellingen

Curator Pauwels stelde een programma samen met meer dan zeventig voorstellingen, gelinkt aan drie denkers, dromers, doeners én boekenliefhebbers die elk hun eigen taal en vorm hanteren: Birsen Taspinar, Rudi Vranckx en Johannes ‘Is Zijn Naam’ Verschaeve. Ze worden hierin ‘Verrekijkers’ genoemd. “Tijdens de feestelijke openingsavond op vrijdag 7 maart gaan de Verrekijkers, die allen beschikken over de gave om woorden te geven aan de onderstroom, in gesprek over stemmen en tendenzen die hen opvallen en anderen schijnbaar ontgaan”, aldus Pauwels.

Tijdens het weekend kan je de rode draad van de Verrekijkers volgen. Rudi Vranckx schijnt zijn licht op machtsmechanismen en gaat in gesprek met onder meer Paola Verhaert. Birsen Taspinar belicht dan weer het thema trauma en troost, en praat met Carmen Van Geffen en Rachida Lamrabet over transgenerationele pijn en groei. Schrijvers Maud Vanwalleghem en Steven Laureys gaan in dialoog op een stemmige soundtrack van Johannes is Zijn Naam en veel koffie.

Nog een blikvanger: de terugkeer van het legendarische Radio 1-programma ‘Interne Keuken’ en een gesprek tussen David Van Reybrouck en Anne Goaitske Breteler. En omdat Faar in het hartje van de Jeugdboekenmaand valt, ontbreekt een voorleesmarathon niet. Met de nieuwe festivalpas FanFaar (20 euro) kan je nu al zitjes reserveren. Het volledige programma wordt bekendgemaakt bij de start van de losse ticketverkoop in januari.