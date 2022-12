Boekenfestival FAAR haalt Binu Singh, Arnon Grunberg en Elisabeth Lucie Baeten naar Oostende

Het non-fictie boekenfestival FAAR in Oostende zal in maart plaatsvinden rond het thema ‘denken over morgen’. Tijdens het festival staan drie ‘denkers’ centraal: kinderpsychiater Binu Singh, scenariste Elisabeth Lucie Baeten en schrijver Arnon Grunberg. De drie presenteren hun inzichten tijdens het openingsdebat van het festival op 10 maart.

Het FAAR boekenfestival is intussen aan de tweede editie toe. Van 10 tot 12 maart brengt het festival een reeks activiteiten naar verschillende plaatsen in Oostende. Tijdens FAAR worden auteurs in de kijker gezet via auteurslezingen, workshops, interviews, panelgesprekken en (literaire) proeverijen, met cultuurcentrum De Grote Post als kloppend hart. Daar komt een pop-up boekhandel en vinden signeersessies plaats. Andere locaties zijn onder meer De Cierk, Thermae Palace, IOBZ, ‘t Leeshuus, Bibliotheek Kris Lambert en KAAP.

Volledig programma volgt

FAAR opent het festival op 10 maart 2023 met Binu Singh, Elisabeth Lucie Baeten en Arnon Grunberg tijdens het openingsdebat met Guinevere Claeys als gastvrouw. De organisatie geeft alvast mee dat ook Marian Donner, Tom Lanoye, Nina Mouton, Jean Blaute, Fleur Pierets, Geert Sels, Ann Wauters en Wim Distelmans de revue zullen passeren tijdens het festival. Het volledige programma wordt half januari bekendgemaakt.

Handen uit de mouwen

“FAAR brengt ook in 2023 de auteurs en boeken voor het voetlicht die een eigenzinnige kijk hebben op de wereld. Denken over morgen is nog steeds onze baseline, maar de toekomst vormgeven lukt niet met denken alleen: het publiek van FAAR wordt uitgedaagd om de handen uit de mouwen te steken en de benen te strekken. De zee is daarbij onderwerp en context tegelijk. Ze is de rode draad die alle verschillende onderdelen van het programma met elkaar verbindt”, zeggen curatoren Guinevere Claeys en Ellen Van Tichelt.