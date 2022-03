Boek over het oorlogsverleden van Beselare

Schrijver Kurt Ravyts is al meer dan twintig jaar geboeid door de collaboratie en verzet op lokaal niveau en schreef er al verschillende boeken over. In zijn nieuwste werk heeft hij het over een zwarte bladzijde uit het oorlogsverleden van Beselare.

“In de archieven van dokter Antoine Defever en Charles Bayaert senior en in het provinciaal archief vond ik stukken over een razzia in Beselare. Met beide archieven was nooit iets gedaan. Oorspronkelijk zou het gaan om enkele artikels in het heemkundig tijdschrift het Zonneheem.”

“Na een bijkomst met voorzitter Charles Bayaert en Luc Delancker is het idee van een boek gegroeid. We wilden een boek dat alles wetenschappelijk benaderde en ook toegankelijk was voor het publiek, met tal van foto’s waarvan sommige uniek zijn. De realisatie was echt teamwork waar heel het bestuur aan meewerkte.”

Drie mensen gedeporteerd

Volgens de auteur laten heel wat heemkringen de materie links liggen omdat het te delicaat is. “Het thema is al door verschillende plaatselijke auteurs kort aangeraakt maar niet voldoende en nooit te gronde. De dag van de razzia, die uigevoerd werd door mensen uit Ieper, werd bij 50 à 60 mensen binnengevallen. Het ging vooral om werkweigeraars en politiek geviseerden. Er werden in Beselare 16 mensen opgepakt en drie gedeporteerd: dokter Defever, Leon Maes en Marcel Bouckenooghe. In het tweede deel gaat het meer over het verzet met meester Abel Maerten.”

Volgens de auteur pleit het boek voor verzoening, toont het aan dat de collaboratie fout is geweest en is het opgedragen aan alle slachtoffers van de oorlog in groot Zonnebeke.

“We willen duidelijk maken hoe de collaboratie tot stand kwam en het verschil aantonen tussen verzet en collaboratie. Misschien volgen er later nog over de andere Zonnebeekse gemeenten, want Beselare was geen alleenstaand geval”, besluit Kurt.

Voorstelling

Het boek wordt voorgesteld op vrijdag 25 maart om 19 uur in OC DE Leege Platse met toelichtingen door voorzitter Charles Bayaert, schrijver Kurt Ravyts, Franky Bostyn en burgemeester Dirk Sioen. Men kan voorintekenen tot 24 maart door 35 euro over te schrijven op rekening BE79 2850 5709 4633. Na die datum wordt 40 euro betaald.

(NVZ)