Boek bundelt ‘Beiretoppers’

De Cultuur- en erfgoedraad stelde het boek ‘Beiretoppers’ voor. Daarin verzamelden de initiatiefnemers een hele reeks plaatsen, personen, voorwerpen en gebeurtenissen die spraakmakend zijn voor de geschiedenis van Beernem. “Op deze manier brengen we geschiedenis dichter bij de mensen”, vertelt initiatiefnemer Geert Gruyaert.

In totaal verzamelde de cultuur- en erfgoedraad vijftig Beiretoppers. Die variëren van kastelen, schilderijen, een linnenpers tot adellijke inwoners. Elke maand konden lezers van het gemeentelijk infoblad Open Blad een ‘aflevering’ van de Beiretoppers bekijken. Nu worden ze opgesomd in het boek ‘Beiretoppers’.

“Beernem kent een rijke geschiedenis. De cultuur- en erfgoedraad onthulde de laatste vijftig maanden elke keer een stukje van de Beernemse geschiedenis. Zo gaat het onder meer over een wereldkampioen, een aantal oude boerderijen, bepaalde machines en nog zoveel meer”, vertelt initiatiefnemer Geert Gruyaert. Hij maakt deel uit van de werkgroep die de Beiretoppers verzamelde.

Gedroomd platform

“Met dit project willen we geschiedenis dichter bij de mensen brengen. Heel wat inwoners zijn zich niet bewust van de erfgoedwaarde van plaatsen of gebouwen die ze dagelijks passeren. Of ze kennen de herkomst van bepaalde populaire evenementen en feesten niet. Door maandelijks een gebouw, persoon, voorwerp, evenement… in de kijker te zetten, hopen we de lezers te prikkelen. Open blad was hiervoor ons gedroomde platform: elke maand in elke Beernemse brievenbus”, zegt Gruyaert.

Dankzij vrijwilligers

“We zijn de werkgroep heel dankbaar voor al hun inspanningen”, stelt schepen van Cultuur en Erfgoed Patricia Waerniers (CD&V). “Dit boek is er helemaal dankzij deze groep vrijwilligers. Het is mooi dat deze artikels nu verzameld zijn in een boek, zodat de geschiedenis van Beernem, Oedelem en Sint-Joris nu vereeuwigd is.”

Het boek is te koop via www.beernem.be/beiretoppers en kost 20 euro.